No vamos a permitir una burla del Gobierno Federal en la extradición de César Duarte: Javier Corral Denuncia el Gobernador que no se ha cumplido el acuerdo de coadyuvancia en la solicitud de aprehensión por la PGR y la Secretaría de Relaciones exteriores

El Gobernador Javier Corral Jurado advirtió que no permitirá una burla del Gobierno de la República en la extradición de César Duarte, como ha ocurrido en el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien “en dos o tres años, incluso menos, saldrá libre, porque se formularon con chanfle las cosas”.



“Nosotros no vamos a permitir ser burlados, porque eso va a generar una nueva tensión entre el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno Federal”, señaló durante una entrevista radiofónica con el periodista Mario González, de Enfoque Noticias CNN.



Reveló que hasta el momento no se ha hecho valer el acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua sea tomada en cuenta como coadyuvante en el proceso de solicitud de extradición de César Duarte, ni siquiera se le ha tomado en cuenta e incluso el Gobierno de Chihuahua tiene negado el acceso a la formulación de las órdenes de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto a pesar del acuerdo firmado con la Secretaría de Gobernación.



“Todavía no sabemos exactamente cómo se han formulado las órdenes de aprehensión, o más bien, la solicitud de extradición. Está negado para nosotros el acceso a esas órdenes de aprehensión desde la SRE y esto es el asunto que por cierto más nos preocupa”, señaló Corral.

El mandatario estatal dijo que es precisamente la SRE la responsable del modo en que se formulen las órdenes de extradición y en particular, si se solicita o no la detención inmediata de Duarte Jáquez, “ahí sí es donde el acuerdo establece que nosotros debemos de participar en todo el desahogo y en todo el seguimiento”.



Dicho acuerdo fue firmado el pasado 3 de febrero con la Secretaría de Gobernación, donde el Gobierno Federal se comprometió a solicitar la extradición con base en las 11 órdenes de aprehensión que hay giradas en contra del exmandatario, trámite que se haría en coadyuvancia con Gobierno de Chihuahua.



Corral Jurado consideró que aún con este acuerdo, persiste una idea de seguir protegiendo a César Duarte, “estamos preocupados porque como pidan las órdenes de aprehensión, como generen la solicitud de extradición, también le pueden facilitar el camino y ahí la responsabilidad será tanto del Procurador General de la República como del Secretario de Relaciones Exteriores”.



Externó que cuando las cosas se hacen con mano negra, en simulación, de inmediato se evidencian, como ha ocurrido en el caso del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien al paso de dos o tres años, incluso antes, saldrá libre porque se han caído las acusaciones, “porque se formularon con chanfle las cosas”.



Por eso, advirtió que su gobierno no permitirá una burla del gobierno de la República en este tema, “nosotros no vamos a permitir ser burlados, porque eso va a generar una tensión entre el gobierno de Chihuahua y el gobierno federal”.



En el acuerdo del 3 de febrero, firmado por Alfonso Navarrete Prida, titular de la Segob, el Gobierno de Chihuahua puso como condición irreductible que el proceso de extradición se diera de manera legal, regular y transparente, pero a la fecha, dijo Corral, la FGE no ha podido asegurarse de que eso está sucediendo.



Por otra parte, el jefe del Ejecutivo negó que el acuerdo esté condicionado con el caso Duarte con alguna otra cuestión, como es la entrega de los 900 millones de pesos retenidos desde diciembre pasado y el traslado a un penal federal de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, detenido por el delito de peculado agravado en diciembre del año pasado.

Indicó que la única condición respecto al exsecretario general adjunto del PRI, es que haya la certificación por un organismo internacional en materia de derechos humanos, para constatar que no ha existido tortura en su contra, tal como han dicho sus abogados y amigos, lo que incluso motivó la integración de una fiscalía especializada en el tema.



Aclaró que para el Gobierno estatal, el traslado de Gutiérrez a un penal federal no tiene la mayor relevancia, mientras esté a disposición del juez de la causa y Gutiérrez responda por los delitos por que se le acusa en el Estado de Chihuahua.

14/02/2018