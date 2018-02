¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 23° Mínima 8° Jueves 15 de Febrero Un nuevo tiroteo enlutó a EEUU en el Día de San Valentín: 17 muertos en una escuela de Florida El episodio ocurrió en la secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland. El atacante, un ex alumno de 19 años que había sido expulsado por "razones disciplinarias", fue detenido

Un nuevo tiroteo enlutó el miércoles a Estados Unidos: 17 personas murieron en una escuela de Florida, en una jornada de horror donde estudiantes aterrados evacuaron las instalaciones tras los disparos, mientras otros escondidos en las aulas pedían ayuda por mensajes de texto.



Esta matanza en el Día de San Valentín, una de las peores en el país en 25 años, ocurrió en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, una ciudad unos 80 kilómetros al norte de Miami, luego de que un ex alumno de 19 años abriera fuego hacia el fin del horario de clases, dijo la policía.



"Es el mal en estado puro", dijo el gobernador de Florida, Rick Scott, en una conferencia de prensa en Parkland.





Así trasladaron al tirador hasta una prisión de Broward



El jefe de policía del condado de Broward, Scott Israel, dejó traslucir su importancia: "Si alguien quiere cometer realmente una matanza, no hay mucho que las fuerzas del orden puedan hacer".



Israel, que calificó de "horrible" a la escena del crimen, especificó que "tenemos 17 víctimas confirmadas. 12 de ellos estaban dentro del edificio, dos víctimas estaban justo fuera y otra en una calle adyacente. Dos personas perdieron la vida ya en el hospital".





El sospechoso, que está bajo custodia, fue identificado como Nikolas Cruz y había sido expulsado por "razones disciplinarias".



El aterrador momento del tiroteo en la escuela



"Ya hemos comenzado a examinar sus cuentas en las redes sociales y algunas de las cosas que nos vienen a la mente son muy, muy inquietantes", dijo Israel. "Creemos que tenía un rifle AR-15", agregó.



Cruz fue arrestado sin incidentes en la cercana ciudad de Coral Springs y llevado al hospital con heridas leves, añadió.



14/02/2018

