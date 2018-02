La diputada Imelda Beltran Amaya, pidió al Ejecutivo Estatal la aplicación del presupuesto destinado para apoyo a los migrantes

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Quinta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo ante esta Honorable Representación Popular, en uso de las atribuciones conferidas en lo dispuesto por los artículos 169 y 174 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Chihuahua, a presentar Iniciativa con carácter de Urgente Resolución, con proyecto de Acuerdo a fin de exhortar al Poder Ejecutivo



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.



Nuestro país al colindar con Estados Unidos, se ha convertido en el tránsito, destino y retorno de migrantes; y al ser Chihuahua un Estado fronterizo, vemos todos los días la problemática que presentan.



La situación de los migrantes y de los connacionales que se dirigen a Estados Unidos o que regresan al país repatriados o de forma voluntaria, ha provocado que esta población sea una de las principales víctimas de la delincuencia, además muchos de ellos al ser enviados por las autoridades migratorias estadounidenses al territorio mexicano, son trasladados en el momento sin permitírseles traer consigo algún recurso, lo cual les impide contar con los medios necesarios para su subsistencia, alimentos, vestido, salud; encontrándose totalmente vulnerables.



Estas circunstancias los ha llevado a tener que vivir en la calle, pedir dinero en los cruceros, todo lo anterior debido que al no contar con documentos se les obstaculiza la posibilidad de conseguir un empleo.



A nivel federal, a través del Instituto Nacional de Migración, se cuenta con el Programa para repatriados, denominado “Somos Mexicanos” el cual ofrece a los connacionales información, orientación, alimentación, canalización a albergues, atención médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y mucho más.



Tiene como objetivo brindar a los mexicanos que regresan a su país, una atención integral, para que contribuyan en el corto plazo al desarrollo nacional de México, impulsando la valoración de sus habilidades a través de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y los organismos internacionales, promoviendo la incorporación de los mexicanos retornados al mercado productivo.



En el caso de los extranjeros que son expulsados de Estados Unidos a territorio nacional, se les otorga protección por medio del Programa Especial de Migración 2014-2018, el cual propone fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus derechos, a través de acciones de protección efectiva, la ampliación de la asistencia consular, el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia, el respeto al debido proceso y la reparación del daño de las personas migrantes y de quienes les asisten.



Además para aquellos migrantes que no quieren ser regresados a sus países de origen por diversas causas, se cuenta con una Comisión Intersecretarial para estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, denominada Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual estudia el caso particular de cada migrante a fin de determinar si se le otorgará la calidad de refugiado.



A pesar de los esfuerzos anteriores, es tan grave la problemática que presentan los migrantes y con el cambio de política migratoria en Estados Unidos, cada vez son más los expulsados a territorio nacional, motivo por el cual necesitamos que Gobierno del Estado, se comprometa con los migrantes que pasan por nuestro territorio o que por motivos de falta de recursos tienen que establecerse en nuestro Estado.



En el Presupuesto de Egresos 2018 se designó la cantidad de 22 millones 488 mil pesos, así como al Fondo de apoyo a migrantes 9 millones 687 mil pesos.



Es de notar que si bien se ha determinado una cifra considerable para ejercer en la protección de los derechos de los migrantes, entre ellos los regresados a territorio nacional, aún sin ser su lugar de origen. Es necesario que se aplique dicho recurso de manera inmediata y por medio de acciones que en verdad resuelvan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.



El año pasado, según informó el Secretario de Desarrollo Social, se utilizó un millón cuatrocientos mil pesos, los cuales se distribuyeron en 17 municipios, por medio de proyectos productivos, sin embargo este recurso fue destinado solamente a los connacionales deportados o repatriados, puesto que provenía del Programa Federal de apoyo a repatriados.



Siendo así que los extranjeros que son “repatriados”, no son enviados por las autoridades estadounidenses a sus lugares de origen sino que son literalmente “expulsados” a territorio mexicano, y no cuentan con el apoyo social, ni familiar que los sustente al verse muy lejos de su país. Es así que solicito de manera urgente que el recurso destinado en el Presupuesto de Egresos 2018, se aplique inmediatamente para la salvaguarda de los migrantes que son regresados por Estados Unidos, puesto que la mayoría de ellos tenía ya una vida echa en el país vecino, viéndose abandonados a su suerte sin ninguna manera de subsistir más que pedir en las calles y cruceros de nuestro Estado.



Necesitamos una política estatal más efectiva y activa en cuanto a la situación que están viviendo las familias migra ntes en nuestro Estado, no podemos cerrar los ojos y no hacer algo para solucionar esa condición en la que se encuentran.



Ellos necesitan comida, vestido, albergue, seguridad y la posibilidad de salir adelante por sus propios medios.



ACUERDO:



ACUERDO:



ÚNICO. La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua insta de manera urgente al Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, para que de manera inmediata se destinen y apliquen los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos 2018, en el rubro de migrantes, y del Fondo de Apoyo a Migrantes para la salvaguarda de los migrantes que son regresados por Estados Unidos, a territorio mexicano. Que se establezca una política activa que les garantice apoyo alimentario y de salud, así como que se establezcan albergues que los protejan de las inclemencias del clima y que se les de orientación sobre los programas estatales y federales que los protegen y las opciones que tienen para regresar a su estado o país de origen.



Dado en la Sala Morelos del H. Congreso del Estado de Chihuahua, a los cinco días del mes de enero del año dos mil dieciocho.



DIP. IMELDA IRENE BELTRÁN AMAYA