La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 64 fracción XLVII (47) de la Constitución Política del Estado de Chihuahua así como 25, 169, 174 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; comparezco ante esta Honorable Representación Popular para presentar iniciativa con carácter de punto de Acuerdo de urgente resolución a efecto de solicitar la comparecencia del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al tenor de la siguiente:



Exposición de Motivos



Los estudiantes universitarios representan para los posibles candidatos un número elevado de votantes pues las edades en las que rondan van desde los 18 a los 25 años, es por esta razón que diversas campañas políticas buscan favorecer sus estadísticas ganando la simpatía de los mismos con propuestas vagas y poco viables.



Sin embargo las políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de la comunidad estudiantil siempre serán agradecidas por todos los ciudadanos.



Es el caso que presente ante el Pleno iniciativa encaminada a promover la colaboración entre Gobierno del Estado y las Instituciones de educación Pública media superior y superior, que tenía por objeto la gestión de políticas públicas en beneficio de la comunidad estudiantil, pese a las dudas de algunos compañeros y las trabas que argumentaban se le dio el trámite legislativo correspondiente para finalizar en un exhorto al Poder Ejecutivo.



Es así que el pasado 12 de enero del año en curso el Gobernador Constitucional del Estado celebró un convenio con el actual Rector de la Universidad autónoma de Chihuahua con el objeto de reducir las cuotas de inscripción para este año, gestión que celebro, pues con esta facilidad más jóvenes estudiantes de bajos recursos tendrán acceso a la educación pública.

Sin embargo lo preocupante en esta situación es el aprovechamiento de las causas nobles con el afán de generar simpatía entre los votantes, con el objeto de disipar cualquier duda razonable que pudiera existir referente a este tema es menester la comparecencia del actual rector Luis Alberto Fierro Ramírez para que explique a esta soberanía de que va el convenio celebrado con el Gobernador.



Las dudas que surgen sobre el convenio en cuestión es la durabilidad del mismo, pese a que en la página oficial de la Universidad hay información de la cual se desprende que será durante el periodo de un año el beneficio de homologación de costos de inscripción en todas las carreras que ofrece la institución, es importante que se deje en claro los alcances de este convenio, pues los beneficios que aporta a los estudiantes deberían ser de manera permanente y no estar supeditados a los años electorales.



Con la reducción de las cuotas de inscripción se ven beneficiados miles de jóvenes que requieren acceso a la educación pues les será más sencillo reunir el dinero de inscripción, por tal motivo es necesario que este programa sea permanente ya que la Universidad Autónoma de Chihuahua es una institución pública y por lo tanto sus costos deben ser accesibles a la población.



Una gran preocupación que se ha externado a una servidora es el hecho de que por ser este un año de elecciones tanto locales como para la presidencia de la Republica sea esta una campaña más por parte del Ejecutivo para atraer votantes a sus filas y como consecuencia trágica el año que entra 2019 las cuotas de inscripción reboten a costos impagables, es tiempo de establecer un pacto con las autoridades universitarias competentes para que las cuotas no sean infladas en los años posteriores a la elección.



Es importante transparentar los recursos que fueron empleados para llevar a cabo este proyecto pues si bien es cierto se trata de una partida presupuestaria extraordinaria que viene a facilitar la educación superior es relevante que ningún sector de la población o programa social se recorte, como vulgarmente se dice destapar un hoyo para tapar otro.



De todos es bien sabido la participación activa de Luis Alberto Fierro Ramírez en la polémica Caravana, por esta razón consideramos importante que como máxima autoridad de la Universidad nos aclare la procedencia de los recursos utilizados en su recorrido. El Gobernador le agradeció públicamente su participación.



Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 174 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito poner a consideración del Pleno, el siguiente Proyecto de urgente resolución con carácter de:



ACUERDO



ÚNICO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 64 fracciones XLVII (47) de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, solicita la comparecencia ante el Pleno del actual Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la finalidad de que informe sobre los parámetros en los cuales se celebró un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, asi como los alcances del mismo.



ECONÓMICO.- Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta de Ley en los términos en que deba publicarse.



D A D O en el Salón del Pleno del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua a los 15 días del mes de febrero del año 2018.



