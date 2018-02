Fuerte sismo sacude hoy a la Ciudad de México Las alarmas sísmicas se activaron por varios minutos en la Ciudad de México, donde se sintió con fuerza. El epicentro se ubicó cerca de la localidad de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

Ciudad de México.-Un fuerte seísmo de magnitud 7,2 sacudió hoy la Ciudad de México, así como el centro y el sur del país, a las 17.39 hora local, Según el reporte preliminar, el epicentro se ubicó a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ocurrió a las 5:39 pm, hora local, y tuvo una profundidad de 12 kilómetros, Latitud: 16.25°. Longitud: -98.03°



Los protocolos en caso de terremoto fueron activados por las autoridades de Ciudad de México, confirmó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en un mensaje en su cuenta de Twitter.



El temblor fue sentido además en los estados de Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelia, Colima y Jalisco, precisó el Sismológico en su cuenta de las redes sociales.



En la capital, la alarma sísmica comenzó a sonar, enviando a las personas a las calles. Pero las sirenas dejaron de escucharse sin que aún se sintiera el temblor, evocando recuerdos de la falsa alarma sísmica del 6 de septiembre del año pasado.



Cuando las personas ya regresaban a sus casas o lugares de trabajo comenzó a sentirse la sacudida con intensidad considerable, lo que causó escenas de pánico en algunos puntos de la ciudad.



Poco tiempo después comenzaron a escucharse ambulancias, mientras las personas en las calles trataban de llamar a sus conocidos con sus celulares.



Mancera declaró que el reporte preliminar del terremoto «hasta este momento es sin alguna novedad mayor».



Jaime Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que hubo cortes de energía eléctrica en 998,000 casas y comercios de Ciudad de México y los estados de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca.



Confirmó que los helicópteros han sobrevolado la ciudad y no se observa un «tema mayor», y aseguró que el sistema de transporte Metro está operando normal, y que no se tiene informes de novedades mayores en la red de agua potable.



Hasta ahora no hay reporte de afectaciones en otras regiones del país.

