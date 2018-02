Gobernador Toma protesta a nuevo Consejo Directivo Estatal de Cruz Roja La benemérita es uno de los mejores rostros sociales del amor, una de las instituciones que mejor encarna en los hechos, ese valor de la solidaridad: Javier Corral

La Cruz Roja es uno de los mejores rostros sociales del amor, es una de las instituciones que mejor encarna en los hechos, ese valor de la solidaridad, dijo el Gobernador Javier Corral al tomar protesta al nuevo Consejo Directivo de la Delegación Estatal Chihuahua de la Cruz Roja Mexicana, para el periodo 2018-2020.



En el evento realizado en el Salón 25 de Marzo, asumió la presidencia de la Delegación Estatal, Eduardo Baca González, en sustitución de Arturo Rodríguez Velarde, quien rindió su último informe tras 14 años al frente de la institución que en el territorio chihuahuense tiene 24 delegaciones y 7 bases.



Al reconocer la labor de la Cruz Roja señaló que en su acción humanitaria y vocación redentora “es donde realmente se concreta en los hechos lo que es el amor grandote, la solidaridad social, que se traduce en las labores voluntarias, particularmente”.



“Ese es el valor de quienes asumen el compromiso de continuar la labor de la Cruz Roja, una institución que se hace respetable y respetar, ahora sí que por tirios y troyanos y que es identificada como una reserva moral de la humanidad, del servicio humanitario”, expresó.





A la ceremonia protocolaria asistieron también Fernando Suinaga Cárdenas, presidente nacional de la Cruz Roja y Carmen Lebrija de Suinaga, presidenta nacional de las Damas Voluntarias.



Javier Corral enfatizó que la solidaridad es el rostro social del amor y que quienes más saben, más tienen y más pueden, deben apoyar a quienes ni saben, ni pueden, ni tienen.



“Creo que vendrán consejos directivos, relevos generacionales, y la Cruz Roja permanecerá, porque está fincada en el amor a los demás”, dijo el Gobernador, después de haber tomado la protesta al nuevo Consejo Directivo Estatal.



Durante la ceremonia, Arturo Rodríguez Velarde y su esposa Elena Alicia Hicks Hernández, recibieron la Medalla Henry Dunant por su entrega a la causa humanitaria, de parte del Comité Internacional y de manos del gobernador Javier Corral y de la presidenta honoraria de la Cruz Roja Estatal, Cinthia Chavira.





El Consejo Directivo Estatal para el periodo 2018-2020, quedó integrado por Eduardo Baca González, Salvador Miranda Duarte, Manuel Talamás Rohana, Mauricio Ruiz Lozano, Oscar José Fernández Anchondo (honorario), Arturo Rodríguez Velarde (honorario), Raúl Torres García, Juan Manuel Puente Villegas, Jorge Manuel Nájera Lara, Oscar Corral Pérez, Jorge Raudel Almanza Muñoz, César Bolado Rubio y Carlos Javier Espinoza Leyva.



Al inicio de su mensaje, el mandatario estatal destacó que este evento en particular estuvo lleno de mística, por lo espiritual y las buenas obras, los principios y valores de una institución centenaria en México como es la Cruz Roja Mexicana.



Elogió el patriotismo y caridad plasmado en el himno de la Cruz Roja, una institución del pueblo y para el pueblo, por lo cual expresó su beneplácito de ser partícipe de este cambio de estafeta.



Agradeció al presidente saliente Arturo Rodríguez Velarde y su esposa Elena, por su labor al frente de la Delegación Chihuahua.



El jefe del Ejecutivo expuso que desde el inicio de su Administración, se enfocó en saldar las deudas con la Cruz Roja, y mes con mes revisa que las ministraciones del Gobierno del Estado a esta institución se entreguen en las fechas pactadas.





“Son voluntarios de un Consejo Directivo, pero son corresponsales de mantener el prestigio de una institución internacional que la respetan en todas partes, hasta en la guerra, que se hace respetable y respetada por tirios y troyanos”, declaró el mandatario.



Javier Corral manifestó que la Cruz Roja donde tiene que anidar es en el corazón de todas y todos y retomó la frase: “Nadie es tan pobre que no pueda ayudarla y nadie es tan rico que no pueda necesitarla”.



Al hacer uso de la palabra, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana Fernando Suinaga, manifestó que la Cruz Roja entregó 4 mil 600 toneladas de ayuda humanitaria a más de un millón 166 mil personas damnificadas por los sismos de septiembre en la Ciudad de México y otros estados del país, quienes en sus propias manos recibieron los apoyos.



El dirigente nacional hizo patente la voluntad de trabajar de la mano con la Administración estatal, a favor de los habitantes de esta entidad.



En su primera intervención el frente de la Cruz Roja en Chihuahua, el presidente entrante Eduardo Baca González, señaló que esta institución se basa en principios, ética y valores humanos.





Manifestó que ayudar es un sentimiento inherente a los chihuahuenses, por lo cual desde niño aprendió a actuar en beneficio de los demás.



Dijo a sus colaboradores que los tres grandes rubros de su gestión serán socorro, salud e inclusión social, con la visión de ser la institución humanitaria líder a nivel nacional.



Al dar el Informe de Actividades de su gestión, el presidente saliente, Arturo Rodríguez Velarde, dio a conocer que de 2004 a la fecha se brindaron 976 mil 887 servicios de ambulancia y 3 millones 90 mil 694 servicios médicos en el estado, lo cual representa entre el 5.3 y 5.7 por ciento del total de servicios de Cruz Roja en todo el país.



Compartió que en ese mismo lapso se entregaron 152 ambulancias a la Cruz Roja de diferentes ciudades de la entidad y se realizaron más de 26 operativos de ayuda a los habitantes de la región serrana de Chihuahua.



Indicó que se mejoró la comunicación por radio en el territorio estatal mediante la colocación de repetidoras en puntos estratégicos de diferentes municipios.



Con el objetivo de dar una mejor atención, se desarrollaron 637 cursos de capacitación del personal de Cruz Roja Chihuahua





Además, en 2008 se efectuó la remodelación Delegación Norte y 2011 la remodelación de la delegación centro, además de que se impulsó la creación de nuevas instalaciones en Juárez, Meoqui, Casas Grandes, Buenaventura, entre otros.



Dijo que a lo anterior se suma una reestructuración administrativa y una mayor cercanía con la dirigencia nacional, que permitieron que de las 19 delegaciones y seis bases que se tenían en 2004, esa cifra se incrementara a las 24 delegaciones y siete bases con las cuales cuenta ahora la institución.



Por último, agradeció a los integrantes del Consejo Directivo, quienes junto con él dirigieron las actividades del organismo que este día dejó de estar a su cargo. 16/02/2018