Convoca ICM a grupos y compañías de teatro chihuahuenses a participar en la Muestra Municipal de Teatro 2018

El Gobierno Municipal y el Instituto de Cultura del Municipio en coordinación con el Teatro de la Ciudad convocan a la comunidad teatral chihuahuense a participar en la Muestra Municipal de Teatro 2018, que se celebrará del 17 al 20 de abril en distintos foros culturales de la ciudad.



Con el fin de impulsar las artes escénicas, de fortalecer el desarrollo de grupos y compañías teatrales del municipio y de fomentar la creación de vínculos entre creadores escénicos para el intercambio de ideas, la Muestra Municipal de Teatro busca este año ofrecer una plataforma de expresión para el talento local, por lo cual, se emiten las siguientes bases:



1. DE LA INSCRIPCIÓN



Podrán inscribirse instituciones educativas de nivel medio superior y superior, grupos profesionales o amateurs, así mismo aquellos que radiquen y desempeñen su trabajo artístico en la ciudad de Chihuahua y cuya trayectoria grupal respalde su quehacer teatral. Sólo se podrán concursar con un montaje por director o grupo



2. DE LAS CATEGORIAS



Podrán participar montajes de libre formato, técnica, tema y público al que vaya dirigido, con estreno entre 3 y 6 meses antes de la fecha de la emisión de la presente convocatoria



3. DE LOS PARTICIPANTES



Ningún miembro empleado por cualquier régimen de prestación de servicio con proyectos calendarizados o funcionarios de las instancias de cultura del municipio podrá participar en esta convocatoria. No podrán participar montajes ganadores de las últimas tres Muestras Municipales de Teatro. La puesta en escena deberá tener una duración mínima de 45 minutos y máxima de 90 minutos.



Los inscritos serán evaluados por la comisión dictaminadora cuyos integrantes serán expertos en el arte escénico.



4. DEL REGISTRO



Las inscripciones son gratuitas y quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el cierre del día viernes 16 de marzo a las 15:00 horas. Se llevará a cabo en las instalaciones del Teatro de la Ciudad en la calle Ojinaga #106 Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Teléfonos: 415 53 02 y 415 51 84. Los participantes deberán llenar el formato de inscripción otorgado al momento de su registro y entregar un Dossier con tres copias en formato físico y otro digital (el formato digital podrá enviarse a las direcciones de correo electrónico flor.navarro@mpiochih.gob.mx y convocatorias@icm.gob.mx, con los siguientes datos:



· En el asunto del correo indicar “Convocatoria MMTCH 2018”



· Datos del director, grupo teatral o titular (nombre completo, celular, teléfono y correo electrónico), acreditación de trayectoria (soportes: reseñas, artículos de prensa, constancias de festivales etc.)



· Título de la obra, autor, género, duración, clasificación y sinópsis (con un mínimo de 2 a 3 representaciones de la obra propuesta).



· Reparto (nombre completo, sin abreviaturas)



* No se aceptará cambios en el reparto una vez inscritos.



· Currículum del director de la obra (currículum del reparto, opcional).

· Carta de autorización de derechos de autor.

· Fotografías del montaje en formato JPEG, a 300dpi de resolución (mínimo 3, máximo 6).

· Video del montaje (mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos).

· Ficha técnica (requerimientos técnicos generales de la obra).



No se recibirá información que se presente incompleta, fuera del día y la hora señalados para el cierre de esta convocatoria.



5. DE LA SELECCIÓN



El Instituto de Cultura del Municipio a través del comité organizador integrará una comisión que dictaminará los trabajos y así mismo seleccionará los grupos participantes de la muestra.



Las puestas en escena deben considerar un montaje práctico que pueda adaptarse a los distintos espacios y condiciones técnicas de los teatros o sedes, así como contar con los requerimientos mínimos necesarios para un traslado viable y accesible.



6. DE LA NOTIFICACIÓN



Los grupos seleccionados para participar en la muestra serán notificados el día miércoles 21 de marzo, a través de la página www.icm.gob.mx, vía telefónica y correo electrónico.



7. DE LA JUNTA PREVIA



Se realizará en el Teatro de la Ciudad el viernes 23 de marzo para informar fecha y hora de presentaciones, firmar una carta compromiso aceptando las condiciones de participación y tratar asuntos relacionados con la convocatoria. El responsable que no asista deberá acatar lo establecido en dicha junta.



La instancia que convoca, no se hace responsable por los gastos de producción, transporte, nómina o cualquier otro detalle en que los participantes incurran para su presentación, montaje y desmontaje.



El lugar, fecha y hora designados en la junta previa, será inamovible.



8. DE LOS ESPACIOS Y FECHAS



Las puestas en escena se realizarán en el Teatro de la Ciudad, Casa Siglo XIX, Mediateca Municipal y en el escenario móvil, espacios que serán designados en la junta previa.



La Muestra Municipal de Teatro 2018 (MMT’18) se desarrollará del 17 al 20 de abril en un horario de 10:00 a 21:00 horas.



9. DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



El Instituto de Cultura del Municipio integrará un jurado honorifico de conocedores del arte escénico quienes calificaran las obras seleccionadas.



El jurado tendrá en consideración la votación de los espectadores y emitirá un veredicto, tras las deliberaciones para otorgar los siguientes reconocimientos:



· Reconocimiento por mejor dirección

· Reconocimiento por mejor obra

· Reconocimiento por actuación masculina y femenina

· Reconocimiento por vestuario

· Reconocimiento por maquillaje

· Reconocimiento por musicalización



Será obligatoria la presencia de todos los participantes en la jornada de clausura de la Muestra Municipal de Teatro 2018.



10. DE LOS ESTÍMULOS



Se otorgará a cada uno de los grupos seleccionados un estímulo económico de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 MN), que será entregado en la clausura de la muestra.



11. DE LOS TALLERES



Se impartirá un taller de carácter gratuito y obligatorio para los seleccionados en la muestra, por lo que al menos un integrante por montaje deberá tomar el taller propuesto por el Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua.



12. TRANSITORIO



Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Instituto de Cultura del Municipio.



Para mayores informes están a su disposición los teléfonos 415-51-84, 415-53-02, y la página del Instituto de Cultura del Municipio, www.icm.gob.mx

15/02/2018