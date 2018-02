Reconocen a Oficialía Mayor con el certificado Great Place to Work

Oficialía Mayor del Gobierno Municipal fue reconocida con el certificado Great Place to Work México, por cumplir con las mejores condiciones de trabajo; la evaluación se lleva a cabo en comparación con otras empresas del mismo ranking, lo que destaca a la dependencia del Gobierno Municipal como uno de los mejores lugares para trabajar en México.



“Un excelente lugar para trabajar” es aquel donde se logran los objetivos de la organización, con personas que entregan lo mejor de sí mismas, y trabajan unidas en un ambiente de confianza.



Cualquier organización puede ser un excelente lugar de trabajo alineando sus procesos y prácticas en 9 áreas clave, generando alta confianza.



Oficialía Mayor, no solamente logró la certificación, sino que obtuvo una calificación por arriba del promedio, por lo que está calificada como uno de los lugares con las mejores prácticas para trabajar en México.



Los criterios de evaluación son:



• Variedad: Amplitud de programas, políticas y métodos de implantación.



• Originalidad: Programas, políticas y prácticas que son únicas y creativas, teniendo al mismo tiempo una característica o marca de la empresa.



• Inclusivo: Programas, políticas y prácticas que son para todos.



• Toque Humano: Sentido de aprecio, generosidad y calidez en los programas y políticas.



• Integración: Programas y políticas ligados por un tema central.



• Un marco de referencia en el que los programas son integrados. 16/02/2018