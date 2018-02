Comparte Gobierno Municipal experiencias de cooperación en Cumbre de Alcaldes en Guadalajara Participa en panel con Ciudades Hermanas México-Estados Unidos

El Gobierno Municipal estuvo presente en la Cumbre de Alcaldes de Ciudades Hermanas México-Estados Unidos celebrada en la ciudad de Guadalajara, en donde compartió las experiencias de cooperación, vinculación y actividades con las ciudades al otro lado de la frontera y las lecciones aprendidas en el gobierno.



La alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, participó en el panel “El valor y enfoque de los vínculos ciudad-ciudad”, acompañada de sus homónimos de: Guadalajara, Juan Enrique Ibarra; San Antonio, Ron Nirenberg; y Alburquerque, Tim Keller, en donde el ex alcalde de Tulsa, Oklahoma, Rodger Randle, fungió como moderador.



En esta cumbre la Presidenta Municipal resaltó el aporte al desarrollo de las localidades que brinda la diplomacia moderna, al poder estrechar lazos entre ciudades que no se encuentran en el mismo territorio, pues a pesar de las políticas públicas lo que importa es el impacto en los ciudadanos.



Maru Campos afirmó que la cooperación ciudad-ciudad entre ciudades mexicanas y estadounidenses se pueden fortalecer a través de tres puntos esenciales: continuidad, para lograr una planeación estratégica basada en resultados; construir con la gente, que no es más que la cooperación con la ciudadanía; e inyectar una visión transversal a las relaciones, lo que implica involucrar a toda la administración municipal.



“Hay numerosas oportunidades para cabildear juntos en nuestras capitales en temas de interés común, como por ejemplo, la mejora de la infraestructura en los puertos fronterizos”, detalló la Alcaldesa.



La administración municipal de Chihuahua trabaja constantemente para impulsar proyectos con ciudades norteamericanas, ya que la vinculación es un espacio vital de aprendizaje y de oportunidad, por eso desarrolla actualmente proyectos en temas de seguridad, deportivos, artísticos, entre otros, con el fin de potencializar a la ciudad y a la población.

16/02/2018