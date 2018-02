Termina Chihuahua con 12 medallas en bádminton dentro de Olimpiada Estatal

La delegación representativa de la ciudad de Chihuahua, cerró su participación en bádminton con cuatro medallas de oro, tres de plata y cinco de bronce en el marco de la Olimpiada Estatal 2018.



Chihuahua se colgó la medalla de oro en las categorías Sub 15 Femenil con Lilia Santos, Sub 17 con André Parra y Gabriela Paraguay, y Sub 19 con Victoria Torres.



Por su parte, Ximena Robles, Erick Moreno, y Jesús Rodríguez, terminaron en el segundo lugar en las categorías Sub 15, Sub 17, y Sub 19 respectivamente, mientras que Edgar Acosta, Liliana Ortega y Camila Torres en Sub 15, y Sebastián López y Gisel Rodríguez en Sub 17 cerraron el medallero al conseguir la presea de bronce.



Las competencias estatales continuarán su curso hasta el 28 de febrero que se dé por concluida la etapa Estatal de olimpiadas en su edición 2018, por lo que el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte felicita a los atletas locales por su entrega y resultados en las competencias para las que representan a todos los deportistas de la ciudad de Chihuahua.

