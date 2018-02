Diputada del Partido Acción Nacional presenta ante el IEE Denuncia de Violencia Política por Razón de Género

El día de hoy la Diputada Liliana Ibarra interpuso ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, denuncia de hechos en Vía de Queja, los cuales pueden ser constitutivos de Violencia Política por Razón de Genero cometidos en su perjuicio, y en contra de quien o quienes resulten responsables derivado de la publicación en redes sociales y de algunos medios de comunicación, derivado de un audio manipulado y alterado que contiene una serie de aseveraciones ofensivas que pretenden desacreditar a la legisladora y su relación con el Partido Acción Nacional.



Recordemos que la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 6o. define la Violencia Política por Razones de Genero, hipótesis en la cual se encuentra lo manifestado por la Legisladora Panista, ya que el mencionado audio desprestigia su persona y su labor como legisladora.



Ibarra manifestó que merece respeto, y un trato digno como mujer y como Representante Popular, ya que su trabajo como legisladora no es un punto a cuestionar, por el contrario, ha generado diversos proyectos, dos de ellos ya fueron publicados como Leyes.



Expresó, que lo más extraño de todo este asunto, es que el audio aparece justamente a escasas horas de haberse registrado como aspirante a un puesto de elección popular para continuar como Legisladora por parte de Acción Nacional.



Por último, comentó la legisladora que para que exista *una verdadera democracia en Chihuahua es necesaria la participación de las mujeres* en la vida política, como lo han hecho muchas hasta este momento, debe respetarse su derecho a la reelección sin interferencias ajenas al proceso, que incluye continuar ejerciendo un cargo público, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas de cualquier forma, como en el caso ocurrió.



Detalló que fue insultada en redes sociales y en algunos medios de conminación masivos quienes hicieron escarnio de un burdo audio que no tiene origen cierto, que nadie ha citado la fuente, que no se tiene certeza de donde pudo haber salido este formato, y que no tiene un principio lícito y solo tuvo el puro objetivo de denostar a una persona.



Este es una situación a la que pueden estar expuestos y sufrir cualquier funcionario público, y que no debe ocurrir, porque las redes sociales son importantes su función sirve para informar de los malos actos que algún político puede hacer en lo público, pero que no deben usarse para hablar mal de una persona de su vida personal y privada, que no conlleva con el quehacer público. 20/02/2018