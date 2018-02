Asegura Fiscalía General del estado rancho de 30 mil hectáreas del ex gobernador Duarte Lo adquirió en 60 mdp a través de Carlos Hermosillo, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda; la superficie comprende el asentamiento de la ciudad de Chihuahua

Como parte los trabajos efectuados en la “Operación Justicia para Chihuahua”, elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo en Camargo, el aseguramiento un rancho de 30 mil hectáreas del ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez.



La acción se efectuó en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal de Control del Distrito Judicial Morelos, en la que participaron policías de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad, Agentes del Ministerio Público y Peritos.



En las indagatorias realizadas se logró establecer que el predio fue adquirido por el ex gobernador en el año 2012 a través del entonces director de Administración de la Secretaría de Hacienda, Carlos Hermosillo Arteaga, por la cantidad de 60 millones de pesos, es decir, cada hectárea tuvo un valor de 2 mil pesos.



El predio cuenta con cuatro asentamientos llamados “Rancho El Cuervo”, “Rancho Santa Rita”, “Racho San Juan” y “Rancho Los Galemes”, alberga entre 900 a 1500 cabezas de ganado de las razas Angus, Brangus, Charoláis, y cruzas entre las mismas.





En las diligencias, se localizaron aditamentos y maquinaria de uso agropecuario, diversos corrales ganaderos, bodegas, potreros, pozos, pilas y celdas solares.



Además se encontraron vehículos de motor, algunos de ellos con datos de propiedad de la empresa “Transporte Teja del Norte”, perteneciente a Carlos Hermosillo Arteaga y de la persona moral “Integradora Comercial y Logística S. de R. L. de C. V.”, asociada a la familia de César Horacio Duarte Jáquez.



El rancho quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.



Con esta acción, suman once las propiedades aseguradas al ex gobernador, mismas que fueron presuntamente, adquiridas con recursos del erario público.



El Gobierno del Estado no solo reitera su compromiso ante el pueblo de Chihuahua de llevar ante la justicia al ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, sino que sus bienes sean decomisados para restituir el daño causado a la sociedad.

20/02/2018