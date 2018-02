Piden investigar y sancionar a los responsables de la muerte de un can en Aldama

Los diputados locales, hicieron un exhorto al titular de la Policía Municipal de Aldama, con el fin de que realice las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos de violencia de parte de unos agentes de la policía municipal de Aldama, en contra de un perro que deambulaba por los alrededores de Residencial Leones. Vecinos del lugar, denunciaron los hechos e identificaron a integrantes de la patrulla con las siglas P-08, como culpables de la muerte de un can presuntamente callejero, que fue agredido a golpes, señaló el diputado Hever Quezada.



Es por ello, que quienes integran la Sexagésima Quinta Legislatura del Poder congreso, apoyaron al Legislador y pidieron que los culpables de dicho suceso atroz, fueran suspendidos administrativamente y sancionados conforme a la ley y las conductas que contravengan lo dispuesto por la Ley de Bienestar Animal y el Código Penal del Estado.



Para finalizar señaló que hace un año se hizo el llamado a las autoridades a fin de que los elementos de seguridad fueran capacitados y sensibilizados en cuanto al trato que se les debe dar a los animales de compañía; y se ha exhortado para que se apliquen las sanciones

correspondientes, “pero de manera vergonzosa vemos cómo es que al pasar del tiempo y de la conmoción que causan estos casos, las autoridades hacen caso omiso al llamado”, denunció el diputado en tribuna.



“El tipificar el maltrato animal ha sido un arduo trabajo que se ha logrado después de los esfuerzos de diversos sectores de la población, y no permitiremos que se quede en letra muerta, no permitiremos que estos casos queden impunes”, enfatizó el legislador. 22/02/2018