No nos traen a Duarte, pero nos mandan a Beltrones

"Es insólita la desfachatez del liderazgo del PRI que, sin el menor pudor posible, comisionan a Manlio Fablio Beltrones para venir a Chihuahua a entrometerse en las próximas elecciones y buscar la manera, no dudamos por medio del fraude, de rescatar 523 mil votos que perdieron estrepitosamente por la enorme corrupción que los envuelve", dijo Ana Gómez Licón.



La dirigente estatal del PAN en Chihuahua dijo que se necesita verdaderamente no tener vergüenza para venir a un estado en donde la población sabe muy bien todas las trapacerías que cometieron en complicidad con el anterior gobernador César Duarte, quien hoy está prófugo de la justicia.



"Tan involucrado debe de sentirse en las investigaciones que por corrupción realiza la fiscalía de Chihuahua, que el ex dirigente nacional del PRI tuvo que conseguir un amparo de un juez para estar en condiciones de pisar tierras de Chihuahua, pues corre el riesgo latente de ser detenido y recluido en donde se encuentra su operador financiero, Alejandro Gutiérrez, acusado por el presunto despojo de las arcas del Estado".



Gómez Licón aseguró que a Acción Nacional le tiene sin cuidado las advertencias del PRI local, muy pronto encabezado por Beltrones, de que formarán un "frente" para dar seguimiento a las acciones del gobierno de Javier Corral y advirtió que ellos, como cualquier otro de los ciudadanos, podrán encontrar toda la información que necesiten en los portales de transparencia del gobierno, pues la administración de Javier Corral no tiene nada que ocultar. 22/02/2018