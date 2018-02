Inauguran Distribuidor Vial en avenidas Homero y Tecnológico La obra beneficia a por lo menos 250 mil automovilistas que transitan diariamente por ese crucero

El gobernador del Estado Javier Corral Jurado y la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, inauguraron el distribuidor vial sobre las avenidas Homero y Tecnológico, al norte de la capital, que beneficiará a 250 mil automovilistas que diariamente transitan por el lugar.



En su mensaje, el gobernador señaló que las obras que se realizan con el respaldo de la Administración estatal, no son fruto de la ocurrencia, sino planeadas por su mayor impacto social.



Esto permite que proyectos como este, realizado por el Municipio de Chihuahua, se concluyan en el periodo y con el recurso programado, no como ocurría en otras administraciones, donde terminaban inyectando desde un 50 hasta un 100 por ciento más de lo presupuestado originalmente.





Al encabezar junto con la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, el banderazo al distribuidor vial, Corral Jurado resaltó que la obra se agrega a una serie de vialidades que mejorarán la competitividad, el dinamismo de los chihuahuenses, incluso la vida a las personas al facilitar su transporte con vías ágiles que disminuyen los tiempos de traslado.



El nuevo distribuidor tuvo un costo de 29 millones 414 mil 973 pesos; consta de cuatro gazas o rampas que conectan las avenidas con carriles de 10 metros de ancho a lo largo de 120 metros lineales.



Se pavimentaron 5 mil metros cuadrados, además de dejar definida un área peatonal semaforizada apta para adultos mayores, ciclistas y el paso de sillas de ruedas, con señalamientos verticales y horizontales, además de ornatos con vegetación desértica.



Cabe resaltar que la obra tuvo una duración de 6 meses y 25 días, es decir, un tiempo menos de lo proyectado que era de 8 meses.





El jefe del Ejecutivo estatal expresó su voluntad de seguir con la unión de recursos para hacerlos rendir mejor, al conjuntarlos en proyectos viales en el norte y con mejores servicios en la zona sur, para atajar el contraste que se produce en los distintos sectores de la ciudad.



Abundó en el tema y dijo que en el sector sur la prioridad es el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y captación de aguas pluviales, entre otras: “si nos debemos a quienes más han esperado y más necesitan, también se deben dar soluciones en todas las zonas de la capital de Chihuahua”, afirmó.



Javier Corral expresó su reconocimiento a la alcaldesa y al director de obras públicas municipales, porque “cuando los recursos se invierten con honestidad alcanzan para un mayor número de proyectos, como lo muestra el hecho de que en lo que va de la gestión de María Eugenia Campos se destinaron más de 200 millones de pesos solo en proyectos de mejoramiento vial y más de 600 millones en obras en general, cifra que no tiene antecedente en este lapso en la ciudad de Chihuahua”.





En su discurso, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo que el dinero de los chihuahuenses se le regresa a la población con bienes, servicios y generación de empleos en la capital y agradeció el apoyo del gobernador por caminar de la mano con la administración municipal a favor de la ciudadanía.



En la inauguración estuvieron presentes también el director de Obras Públicas Municipales, Carlos Cabello; la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, en representación del Congreso del Estado; el director de la Policía Vial, Carlos Reyes López, regidores y el síndico capitalino Miguel Rigss, entre otras personalidades. 22/02/2018