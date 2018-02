Logran Fechac y PDNHF disminuir un 34% la venta de alcohol sin solicitar identificación de mayoría de edad

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- La Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (Fechac) y Paso del Norte Health Foundation (PDNHF), a través de la iniciativa Shift Positive, extendieron la campaña social "Yo tomo buenas decisiones" y arrancaron una segunda faceta para prevenir y disminuir el abuso del consumo de alcohol en Juárez, después de realizar un estudio y detectar que la edad promedio de inicio de consumo de alcohol es a los 12 años y que el 70% de los establecimientos de la ciudad no solicitan identificación al vender bebidas embriagantes.



A esta campaña se unió la tienda de cadena Oxxo en octubre de 2017. Se capacitaron más de 250 empleados sobre la Venta Responsable de Bebidas Alcohólicas, reforzando así las medidas precautorias para impedir la venta de alcohol a menores de edad.



Por su valiosa participación en la campaña (con la cual se logró la disminución del 34% de ventas de alcohol sin solicitar identificación), Shift Positive brindó un reconocimiento a Oxxo; además anunciaron que durante el mes siguiente se capacitará, nuevamente, a igual número de empleados.



Esto se dio a conocer en una conferencia de prensa encabezada por Fernando Ávila Ortega, director de Fechac en Juárez; César A. Solís Domínguez, coordinador de Shift Positive; Enrique Mata, oficial de Programas de PDNHF; y Alejandro Chávez, gestor de Oxxo.



Indicaron que a través de publicidad expuesta en las tiendas de la cadena, más la capacitación a empleados se pudo concienciar sobre la importancia de no vender alcohol a menores de edad, ni fuera del horario establecido, así como disminuir la publicidad referente a la venta del mismo.



Asimismo informaron que esta es la segunda cadena comercial con la que trabajan, siendo Del Río la primera, en la que se capacitó a casi 300 personas, además de tener trabajos de concienciación con propietarios y empleados de tiendas de abarrotes de diferentes áreas de la ciudad, programas de prevención de consumo de alcohol con jóvenes de nivel secundaria, así como grupos de padres de familia e intervenciones con murales en las colonias.



Informaron que estos resultados se continúan monitoreando con "mystery shoppers" en las tiendas de abarrotes y cadenas comerciales para reforzar la no venta de alcohol a menores.



César Solís compartió que la campaña "Yo tomo buenas decisiones" crecerá al comenzar una segunda faceta, que consta en colocarla en espectaculares y pantallas electrónicas de la ciudad; también se entregarán a 500 propietarios de tiendas de abarrotes letreros que especifican la prohibición de venta de alcohol y tabaco a menores de edad, entre otros.



Ávila Ortega comentó que parte del esfuerzo durante estos años ha sido el incidir en políticas públicas para generar propuestas de ley, como la capacitación obligatoria a empleados y propietarios de establecimientos expendedores de alcohol, el establecimiento en la Ley de Alcoholes la obligatoriedad para solicitar identificación a dependientes y establecer por ley reglamentos que limiten la publicidad dirigida al consumo de alcohol, entre otras.



Para cerrar el acto, se realizó la firma simbólica de la renovación de la alianza entre Fechac y PDNHF, la cual brindará un año más de trabajo en conjunto.



Todos los proyectos impulsados por Fechac son posibles gracias a un modelo de responsabilidad social compartida que suma los esfuerzos de los empresarios chihuahuenses, quienes aportan recursos económicos y el trabajo voluntario de 130 consejeros provenientes

de organismos empresariales; el Gobierno del estado, que recauda solidariamente las aportaciones a través de su secretaría de Hacienda; el Congreso del Estado, que emite un decreto que permite este mecanismo; y las organizaciones de la sociedad civil, que coinvierten con la Fundación y operan proyectos enfocados en formar una mejor comunidad.

23/02/2018