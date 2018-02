Denuncia Laura Marín altos cobros sin justificación en el recibo de la luz

“Hay que ser sensibles con los gastos que las familias tienen que hacer diariamente y que son aumentados considerablemente sin ningún tipo de aclaración y que muchas veces son excesivos para el uso que damos y servicio que recibimos, tal es el caso de los altos cobros que tiene la Comisión Federal de electricidad CFE”.



En este sentido la diputada del PAN Laura Marín manifestó que atraves de mensajes de los ciudadanos, le han informado que los recibos de la luz se han incrementado en un 100%.



“Cuando recibí estas denuncias acudí a las instalaciones de la CFE y me di cuenta que la fila para aclaraciones era muy larga y pude platicar con algunas personas quienes me mostraron sus recibos y verifiqué que efectivamente, que de un recibo a otro, el cobro era muy elevado”.



Laura Marín, pudo constatar que las personas no recibieron ningún tipo de aclaración ni respuesta favorable, quienes de forma obligada tienen que cumplir con el pago.



Informó la legisladora que este tipo de atropellos en los aumentos sin justificar en la luz, no se pueden estar dando y a pesar de que esto es del ámbito federal, destacó que se debe trabajar por salvaguardar y apoyar a todos los ciudadanos desde la trinchera que sea, es por eso que pedirá a los titulares de la CFE para que se haga una revisión por estos cobros excesivos y brinden una aclaración del porqué de estos aumentos que van en perjuicio de las familias chihuahuenses. 23/02/2018