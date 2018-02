Logra Desarrollo Rural acuerdo con productores lecheros, retiran bloqueo ferroviario Acudirá comisión nuevamente a la Ciudad de México para exigir solución a las autoridades federales

En atención al llamado del gobernador Javier Corral, personal de la Secretaría de Desarrollo Rural acordó con representantes lecheros el desalojo de las vías del ferrocarril en la ciudad de Delicias y formar una comisión que acudirá nuevamente a la Ciudad de México para reunirse con autoridades federales en busca de una solución definitiva al precio de la leche.



Tras el acuerdo, los manifestantes comenzaron el retiro del bloqueo, para dar paso a los trenes de carga varados desde hace días.



El secretario Rubén Chávez Villagrán informó que se logró definir una comisión de tres productores y él como representante del Gobierno estatal, para acudir ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en próximos días.



“Luego de estar en contacto permanente con las y los productores que han protestado por el precio de la leche que paga Liconsa, hemos llegado a un acuerdo con las y los productores para acudir juntos con las autoridades federales, como lo hemos venido haciendo en días anteriores, mientras que ellos han aceptado desalojar el bloqueo que tenían en las vías ferroviarias”, afirmó Chávez Villagrán



Añadió que además invitarán al diputado Jesús Villarreal como representante del Consejo Consultivo de la Leche, a la senadora chihuahuense Sylvia Martínez, el diputado federal Luis Fernando Mesta, así como el presidente municipal de Camargo, Arturo Zubía, para que formen parte de la comisión.



El objetivo será reunirse con el titular de SAGARPA, José Calzada, para dar seguimiento al compromiso asumido por los distintos niveles de gobierno, frente al incremento al precio de la leche que compra Liconsa a los productores lecheros del sector social de la entidad.



Chávez Villagrán agregó que el Gobierno del Estado de Chihuahua que conduce Javier Corral Jurado, está comprometido en dar respaldo permanente a las necesidades del sector productivo lechero del estado, y lamentó que las instancias federales no hayan resuelto nada.



Recordó que los funcionarios federales prometieron resolver el asunto en 48 horas, siendo esto desde el sábado pasado, “estamos en viernes, y aún no lo resuelven” dijo.



Acotó que dicha indefinición en esta problemática por parte de las instancias federales, quizá se deba a la renuncia de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, titular de Liconsa, “y en posteriores días su grupo más cercano también renunciaron, quiero pensar se debe a ello, porque de otra manera sería muy lamentable que los secretarios no tuvieran seriedad en su palabra y compromiso que tuvieron con los productores de Chihuahua”, finalizó.



Así, representantes del sector social, junto a Chávez Villagrán, se reunirán con la SAGARPA, SEDESOL y Liconsa, que depende de SEDESOL, en los próximos días. 23/02/2018