No le salen las cuentas al PRI; necesita mejores asesores en auditoría: Ana Gómez Licón

"Tergiversar y distorsionar la información se ha vuelto un expertis para PRI y sus representantes en el Congreso, pues en su afán de descalificar al actual gobierno y confundir a los ciudadanos, actúan con la misma perversidad que mostraron durante el sexenio anterior al guardar silencio y disimular las corruptelas de los servidores públicos emanados de su Partido", dijo Ana Gómez Licón.



La dirigente estatal del PAN precisó que en los señalamientos que el día de ayer hizo en tribuna, la diputada María Isela Torres Hernández no coinciden con ningún reporte contable confiable que sustente su manejo de números y mucho menos confirme que se dejaron de ejercer recursos que la administración estatal haya tenido a disposición.



Explicó que existen diversos elementos que es necesario que la legisladora conozca para entender las auditorías que se realizan a los entes de gobierno, como son la inflación, los ajustes presupuestales y la variables económicas que influyen en los presupuestos. "Torres Hernández olvidó mencionar que en 2016, el mismo reporte de auditoría traía un "sub ejercicio" de 10 mil millones de pesos y en su momento nadie lo cuestionó".



"La crítica oficiosa de la diputada del PRI es muy extraña e insustentable. Por ejemplo, en gasto de comunicación social, el Estado presentó el 2017 un presupuesto de 184 millones de pesos con una ampliación de 26 millones, lo que suma en total 210 millones de pesos (cifra nada comparable a los casi mil millones de pesos promedio que gastó César Duarte en cada año de su gobierno) y aún así, de esos 210 millones de pesos presupuestados, solamente se utilizaron 192 millones, lo que significó un ahorro adicional de 18 millones de pesos en materia de comunicación", apuntó.



Gómez Licón concluyó al señalar que el Estado ha economizado enormes cantidades de recursos administrándolos con eficiencia e inteligencia. El ejemplo más claro fue el refinanciamiento de la deuda pública, que le permitirá al Estado ahorrar alrededor de un millón de pesos diarios al renegociar la deuda contratada por anteriores administraciones, ahora con

mejores condiciones crediticias para lograr un ahorro que podrá ser invertido en mejores obras y servicios. 23/02/2018

