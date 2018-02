Desmiente hacienda afirmación de diputada del PRI sobre supuesto subejercicio Las cifras difundidas por la legisladora no coinciden con ningún reporte contable

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado negó que haya cerrado el ejercicio 2017 con un subejercicio de más de 11 mil millones de pesos, como lo afirmó la diputada del PRI, Isela Torres, ante el pleno del Congreso del Estado.



En la contabilidad del Gobierno del Estado, la cual se apega a la normatividad tanto estatal como federal, no existe ningún dato que sustente una cantidad como la antes citada, y menos aún que se hayan dejado de ejercer recursos que la administración estatal haya tenido a disposición.



La dependencia aclara que, en torno a la información disponible acerca de los supuestos subejercicios, no se trata de dinero que se tuvo disponible y que no se gastó, sino del déficit que se proyectó desde la presentación del proyecto económico para el año 2017, mismo que aprobó el Congreso del Estado en su oportunidad.



La suma de 4 mil 965 millones de pesos expresada en un informe de la propia Secretaría, corresponde en parte, al déficit que se proyectó para el 2017 que era del orden de los 3 mil 599 millones de pesos, aunque al final del ejercicio se logó reducir la cifra deficitaria hasta dejarla en 2 mil 917 millones de pesos, gracias a las diversas medidas de control y austeridad en el gasto aplicadas a lo largo del año referido.



Otros mil 760 millones de pesos corresponden a gastos que se asignaron durante el ejercicio 2017, pero que se ejercerán antes del 31 de marzo, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios y 252 millones que es el remanente de recursos federales correspondientes a ejercicios fiscales anteriores, que en 2017 se disminuyó de 1 mil 635 millones de pesos a 252 millones.



El ejercicio Presupuestal es dinámico en función de la captación de ingresos y el pago de compromisos adquiridos por lo que es probable que se registren variaciones, como sucedió durante la gestión anterior, cuando se registraron diferencias mucho más grandes de las que registró la actual administración en su primer año completo.



La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso de ejercer el gasto público con disciplina, eficiencia y apegado a criterios de austeridad, en los términos que marca las legislaciones estatal y federal en esa materia. 23/02/2018