Acoso Textual Inercia: Fuerza que obliga a un cuerpo a mantenerse en el estado en que se encuentra y sin posibilidad de modificarlo sin una ayuda externa.

Por Mario Alberto Estrella.-En México llevamos muchas generaciones dominados por una extraña fuerza que se asemeja q una maldición china.

Cada seis años nos volcamos en descontento a las urnas esperando que con nuestro voto cambien nuestras vidas, como si al ir a las urnas nuestro compromiso con la patria se viera satisfecho. Lamentablemente la sabiduría de Joseph de Maistre no podía ser más acertada: Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. La retomo además le añado y los medios que se merecen. Si no estuvieras embobado con la enésima reedición de la cenicienta de Peralvillo, hoy no hubiera una Gaviota viviendo en una Casa Blanca mal habida. Si te ocuparas de tus deberes cívicos no estarían llenas de vedettes y meretrices las cámaras legislativas, un futbolista no estaría por ser Gobernador de Morelos y los miembros de Garibaldi seguirán bailando Banana.

Pretender que el primero de julio México sea una nación amorosa y moral es continuar con la inercia que por más de medio siglo nos ha empujado al mismo momento en que más de 50 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. A este momento vergonzoso en que una televisora se inventa víctimas en los escombros de la desgracia.

Apaga la tele y enciende la patria. Hace años que vengo rezando este mantra, tal vez si lo repetimos lo suficiente se haga realidad.

No esperes que los policías dejen de ser secuestradores, ladrones y narcotraficantes sólo por qué te paraste un domingo y fuiste a “botar” al PRI de todos los rincones del universo. Esa labor empieza en casa, con tus hijos, con tus amigos contigo mismo. Apaga la tele, enciende la patria.

No pienses que existe alguien por quien votar que hará que narcotraficantes y sicarios cuelguen las armas y se enfilen a la maquila a las 7 de la mañana. Eso solo lo puedes lograr tu: deja de comprar chueco y lo más importante: Apaga la tele y enciende la patria.

25/02/2018