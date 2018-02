Se tienen mejores cuentas dentro de la administración en el Estado que en años anteriores: Villarreal

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado Jesús Villarreal, expresó que son erróneos e ilógicos los señalamientos que ha realizado el PRI con referencia a las finanzas de la administración de Javier Corral, porque lo que tratan de hacer es mandar un mensaje negativo, pero sumamente equivocado y con ello tratar de tergiversar la información que realmente es.



Explicó el legislador, que la Secretaría de Hacienda ha reiterado el compromiso de ejercer el gasto público eficiente y apegado a criterios de austeridad, en los términos que marca las legislaciones estatal y federal en esa materia, y enfatizó que estos comentarios hechos por el PRI, hubieran sido muy prudentes y necesarios cuando existía el desfalco generado por el exgobernador emanado del PRI.



En este sentido al PRI ha faltado tener la acción de considerar varios factores contables que deben ser hechos para la realización de este tipo de auditorías para su considerable entendimiento.



Villarreal detalló que el Estado por parte de Hacienda se ha apegado a toda normatividad referente a lo estatal como a lo federal, ya que la dependencia aclara que estos supuestos subejercicios que indica el PRI, no se trata de dinero que se tuvo disponible y que no se gasto, sino el déficit que se proyecto desde la presentación de la propuesta económica para el año 2017, mismo que se aprobó en el Congreso.



Deben de reconocer que este análisis del informe debe de hacerse con responsabilidad y no tratar de buscarle dentro de la información para tergiversar con argumentos con la intención de distorsionar los logros y descalificar por oficio.



Puntualizó el diputado que se tiene la oportunidad de enderezar su rumbo, los legisladores de oposición deben de actuar con mucha responsabilidad y patriotismo, reconocer con honor los yerros del pasado y no utilizar la máxima tribuna del Estado para destruir, descalificar y denigrar la política, sino para coadyuvar y proponer lo que es mejor para los ciudadanos.



Aclaro Villarreal que se ha tenido cifras positivas y austeras, pero nada comparable al enorme gastó hecho por César Duarte en cada año de su gobierno que hemos visto que también fueron destinados para sus ranchos, negocios y propiedades.



Lo expresado por el PRI con referencia al subejercicio, son básicamente los ahorros que reflejan los trabajos de austeridad y la cautelosa administración que viene realizando la administración de Javier Corral. Porque el objetivo es el de tener las finanzas sanas y que por ello la gente voto por un cambio radical, pero con un frente positivo para que camine el gobierno con resultados positivos para la sociedad, mencionó.



Un ejemplo de trabajar eficiente y que el Congreso apoyó, fue precisamente el refinanciamiento con detalle sistemático y consciente de que se trabajen los recursos de una manera prudente: “Porque no estamos para estar jugando con los recursos públicos y que el PRI, es lo que debió haber hecho para que ahorita no tengamos que resolver los problemas financieros que dejo el exgobernador”.



Ahora, aunque no lo quieran reconocer, pero tenemos un mejor futuro con las finanzas en el Estado de Chihuahua y que durante el transcurso de este año podremos ver mayores resultados, porque con el refinanciamiento y el plan de austeridad, se está ahorrando un promedio de un millón de pesos diarios debido a los créditos que se hicieron en los gobiernos pasados priistas.

