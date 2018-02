Superficie de ranchos asegurados al ex gobernador César Duarte superan los 100 mdp Permanente investigación de la FGE para identificar más bienes

Chihuahua, Chih.- El Fiscal General del Estado, César Peniche Espejel dio a conocer que el valor de todos los predios asegurados al ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, superan los 100 millones de pesos.



“Esta cantidad es con independencia de la infraestructura, maquinaria, animales y semovientes; es decir, el cuantioso monto solo representa el costo de las más de 40 mil hectáreas de terreno que constituyen los ranchos”, explicó.



Peniche Espejel dijo que los trabajos de la Operación “Justicia para Chihuahua” son permanentes y es por ello, que se continúa con la labor de identificación de bienes dentro y fuera de la entidad, ya que en algunos casos, el ex gobernador se valió de “presta nombres”, lo cual hace más compleja la tarea.



“Los aseguramientos han derivado de información obtenida en los propios cateos, pero también de personas que valientemente han acudido ante la Fiscalía a comunicar sobre lo que saben, incluso, tenemos denuncias anónimas”, reveló.



El Fiscal General señaló que en las indagatorias que se llevan, se da cuenta que hace varios meses, el ganado fue retirado de los predios que hoy están incautados, por lo que trabajan en la localización.



“El objetivo de estos aseguramientos es restituir al Estado, el dinero que fue obtenido ilegalmente; con la posibilidad de resarcir el daño patrimonial ante la indebida actuación en materia de corrupción”, concluyó. 26/02/2018