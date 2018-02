Cómo funcionan los celulares con inteligencia artificial Cada vez son más los móviles que incorporan procesadores con capacidad de aprendizaje profundo basado en redes neuronales. Esta tecnología le permite al móvil elegir cómo administrar sus recursos para lograr mayor velocidad y reducir el consumo energético.

En los últimos meses se habló mucho de la llegada de la inteligencia artificial a los celulares. De hecho es la característica que más destacan las compañías a la hora de describir sus productos, y será una de las estrellas de la feria de Barcelona (MWC) que abre sus puertas el 26 de febrero.



LG, por ejemplo, adelantó que lanzará, en el MWC, una nueva versión de su LG V30 que incorporará inteligencia artificial a su cámara de fotos, además de otras optimizaciones que vienen de la mano de Google Assistant.



El año pasado Huawei anunció, con toda pompa, la llegada de su chip Kirin 970, que integra una unidad de procesamiento neuronal y que es parte del Mate 10, y Apple se jactó del motor neuronal del A11 Bionic, presente en los iPhone 8, 8 Plus y X.



Samsung, por su parte, dio a conocer su chip Exynos 9810, que también está basado en redes neuronales al igual que el Snapdragon 845 de Qualcomm. Los Galaxy S9 y S9+, que se presentan hoy en Barcelona, incluirán alguno de estos dos últimos procesadores, según el país donde se comercialice.



Los Google Pixel 2 tienen un coprocesador, llamado Pixel Visual Core, que integra ocho unidades de procesamiento de imagen, potenciado por machine learning. ARM por su parte, lanzó el Proyecto Trillium que hace referencia a chips con inteligencia artificial (IA) integrada.



Usualmente se experimentan funciones vinculadas al aprendizaje profundo, desde el celular cuando, por ejemplo, se utiliza Google Fotos que reconoce y agrupa las imágenes de manera automática. Pero en los casos mencionados anteriormente se busca ir un paso más allá e incorporar esta tecnología a los equipos con el fin de optimizar procesos.



Cuando se habla de la llegada de la inteligencia artificial a los celulares, se hace referencia a los procesadores con redes de procesamiento neuronal. En estos caso, la inteligencia artificial está embebida en el corazón mismo del teléfono y es lo que le permite al móvil, entre muchas otras cosas, elegir cómo administrar sus recursos para funcionar de la mejor manera posible.



Redes neuronales



Una red neuronal busca imitar el funcionamiento del cerebro humano. Se refiere a una plataforma de cómputo que tiene neuronas o unidades de cálculo que se conectan entre sí. Esa red es capaz de detectar patrones, aprender (machine learning o aprendizaje de las máquinas) y tomar decisiones en función de eso.



Cómo impacta la inteligencia artificial en los celulares



1. Personalización



"En líneas generales el uso de la inteligencia artificial ayuda a mejorar el procesamiento de un celular de acuerdo al perfil particular de cada persona. En vez de usar un perfil genérico, los procesadores pasan a responder de acuerdo al uso de cada usuario. El teléfono mismo se irá adaptado a los hábitos de su dueño", destaca Hernán Descalzi, responsable de MediaTek Argentina.



2. Eficiencia



La inteligencia artificial permite mejorar el funcionamiento del equipo haciendo un uso más eficiente de la energía. "La inteligencia artificial sumará mucho valor al acumular experiencia y saber cuándo es necesario o mejor prender y apagar los núcleos para responder a las funciones que le ordene el usuario", analiza Descalzi.



3. Rendimiento y velocidad



Si bien los números varían según las compañías, en términos generales, el rendimiento mejora entre un 40 y 70%. Esto es porque el procesador reconoce cuáles son las funciones más utilizadas en el móvil y optimiza la velocidad de procesamiento en esos casos.



4. Seguridad



"En vez de hacer una detección de virus estándar, el equipo puede identificar amenazas basándose en criterios que no son estándares, y que están vinculados al comportamiento del usuario; y notificarlo al respecto", analiza Santiago Fontán Balestra , gerente de Ventas Regional de América Latina Cono Sur de Qualcomm.



5. Reconocimiento de voz



Se logra optimizar el reconocimiento de voz. Así, el móvil no solo logra entender lo que dice el usuario sino que también es capaz de comprender la forma en que se expresa, percibe las variaciones y puede interpretar el contexto, explica Balestra.



6. Cámaras de fotos



El equipo puede identificar las condiciones de luz, el momento del día y lo que se busca retratar y en función de eso adapta la cámara para que saque la mejor foto posible.



7. Identificación de imágenes



La inteligencia artificial le permite al sistema reconocer las imágenes, ofrecer etiquetas y formas de agruparlas en álbumes. También sirve a la hora de rastrear imágenes, ya que se las puede buscar por medio de palabras claves. Esta función que está presente en la nube, a través de Google Fotos. Y en los equipos que tienen procesadores con unidades de procesamiento neuronal, esa función está también embebida en el corazón del celular.



8. Reconocimiento facial



Los núcleos dedicados al machine learning o aprendizaje profundo permiten otorgar más precisión y sofisticación a las herramientas de reconocimiento facial y las aplicaciones de realidad aumentada.



La inteligencia artificial comenzó a decir presente en los móviles de alta gama y todo indica que será el rey en los próximos lanzamientos que se verán tanto en el MWC, en Barcelona así como el resto de los eventos que se harán en el año. Según la consultora Gartner, en la actualidad apenas un 10% de los smartphones tienen esta capacidad de aprendizaje profundo incorporada, una característica que se pronostica que llegará al 80% de los equipos para 2022.

