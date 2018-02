Maru Campos debe tomar acciones ante incremento de inseguridad: Teokali Hidalgo

Luego del incremento en inseguridad, así como del número de ejecuciones que se han presentado en la ciudad de Chihuahua, la Presidenta del Comité Municipal en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Teokali Hidalgo Ramírez, instó a la Alcaldesa María Eugenia Campos Galván, a tomar acciones en favor de proteger a la ciudadanía y a no responder con negativas ante los cuestionamientos de la prensa.



“Desgraciadamente vivimos realidades diferentes, luego de que la alcaldesa María Eugenia Campos Galván declarara que Chihuahua es una ciudad segura, ya que ella viaja con escoltas y en camionetas blindadas, mientras que el resto de la ciudadanía se tiene que enfrentar diariamente a robos y ejecuciones. Si no reconoce que hay un problema por eso no toma las acciones debidas, ni cuida a los policías, al contrario trae una guerra contra ellos, porque siente que no los necesita, pero el pueblo si los necesitamos”, indicó Teokali Hidalgo.



Cabe mencionar que luego de que él Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania alertara a sus ciudadanos que deseen viajar a México, donde se mencionan a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua, esto debido al aumento de la violencia, la alcaldesa capitalina solo respondió; “Lo podrá decir Alemania pero yo soy la alcaldesa y vivo aquí”, negando que exista un incremento al índice de inseguridad. 27/02/2018