Pide Laura Marín sensibilidad a la CFE para que realice campaña informativa sobre consumo y plan de apoyo a usuarios

La legisladora del PAN Laura Marín informó que han sido varios ciudadanos que le han hecho llegar que desde a finales del año pasado, les han aumentado la facturación sobre el cobro de energía eléctrica. Mediante esto, observo en sus recibos que con el mismo consumo, tenían pagos de 500 pesos originalmente, pero ya sus últimos recibos iban hasta de 2 mil pesos, siendo esto un incremento de 150%.



Los usuarios resaltan que desde que se digitalizo el aparato de medición de consumo es posible que ese sea el origen de este considerable aumento.



Aclaró Laura Marín , que este tipo de casos se están originando de forma continua en ciudad Juárez, pero es probable que se estén dando estos casos en todo el Estado de Chihuahua, es por eso que esta petición va dirigida al DR. Jaime Francisco Hernández Martínez Director General de la Comisión Federal de electricidad y también al Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell, con el objetivo de dar una revisión pertinente a estos métodos de facturación, debido a que son ya varias ciudadanos con la misma problemática, además de poder hacer un plan de apoyo al usuario, y con ello también el crear una campaña publicitaria para tener las mejores formas dentro de los consumos de energía en los hogares y negocios.



Aclaró la diputada, que esto más que un exhorto, es más bien una forma de sensibilizar e informar a los altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad para que bajen la indicación para que tengan más cercanía y sensibilidad a todos sus empleados, porque casi todos los usuarios destacan que no dan la respuesta a sus peticiones y además amenazan que si no se paga le cortaran el servicio de forma burda.



Muchas veces no es lo que se dice a la persona, sino la manera, indico Laura Marín. 27/02/2018