Exigen diputados a la Federación atender problemática de productores de frijol

A últimas fechas, los productores de frijol de la Entidad, han presentado una serie de problemas por los bajos precios de la leguminosa que cultivan, por lo que los legisladores locales, exhortaron al Gobierno Federal para que a través de las instancias competentes, se dé solución a dicha problemática y de manera coordinada se redoblen esfuerzos para beneficio de dicho sector agrícola.



El diputado Francisco Javier Malaxechevarría, mencionó que el llamado se hace principalmente a la Agencia de Servicios para la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal (SAGARPA), para que de acuerdo a sus competencias, se busque la manera de dar atención al problema de manera que se beneficie al sector afectado.



Relató que los productores, piden un precio justo de venta, ya que en la actualidad el frijol se vende a 14 pesos el kilo, cantidad que no les alcanza para cubrir los gastos de la producción y menos para obtener ganancias, situación que contrasta con los 25 pesos por kilo que se comercializa ya empaquetado.



Dentro de su intervención, mencionó que diversos factores han contribuido a la afectación de los productores de frijol en el Estado, tales como una baja producción por siniestros de heladas y granizo o agua abundante; aunado a esto, en Zacatecas hubo una cosecha abundante que bajó mucho el precio, lo que ocasionó mucha presencia de frijol de ese estado en el mercado chihuahuense haciendo que la posición de los frijoleros sea muy complicada, porque tienen que comprar insumos muy caros, obtener el margen de producción y dejar una utilidad muy pequeña.



Destacó que de parte del Gobierno del Estado se ha atendido el caso, ello de acuerdo a sus facultades, dentro de dicho apoyo, está próximo a firmar dos convenios de compra de frijol por aproximadamente 475 toneladas al precio 17 pesos, y con posterioridad podría firmarse otro

convenio por 525 toneladas para beneficiar a los agricultores de frijol.



Aclaró que la respuesta que no se ha obtenido a las exigencias de los productores no viene de Gobierno del Estado, sino de la Federación, que a través de las instancias como ASERCA y SAGARPA, ambas del Gobierno Federal, son las responsables de establecer los precios en el mercado de estos productos, así como la entrega de apoyos y subsidios para este tipo de productos, lo que ha generado las movilizaciones que hemos visto, ahora con la marcha “México sin Hambre”, la cual salió ayer del poblado de Namiquipa con dirección a la Capital del Estado de Chihuahua, con lo que se busca tener una solución a las exigencias que se han planteado, por lo que se busca la coordinación de ambos gobiernos para dar una solución no solo al sector multicitado, sino a todo el sector agrícola que se ha visto afectado. 27/02/2018