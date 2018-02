México entrega a EU sexta solicitud de captura con fines de extradición de César Duarte

WASHINGTON (apro).-“Una sexta petición de extradición fue recibida en esta embajada el 14 de febrero y fue presentada a los Departamentos de Justicia y de Estado el pasado 23 de febrero”, informó la embajada de México en Washington a Apro, en un mensaje electrónico.



El exgobernador está acusado de por lo menos 11 delitos en el estado que gobernó; entre ellos, el desfalco de tres mil 500 millones de pesos.



Javier Corral, el gobernador panista que reemplazo a Duarte Jáquez, ha denunciado la dilación del gobierno de Peña Nieto para procesar ante la justicia estadunidense los 11 pedidos de extradición contra el exmandatario estatal.



Pese a las seis solicitudes de arresto con fines de extradición, el gobierno de Donald Trump aún no captura al presunto criminal, a quien ayer el gobierno de Corral le decomisó varios ranchos que en conjunto tienen una extensión de unas 40 mil hectáreas y un valor calculado en al menos 100 millones de pesos.



Como lo reporto Proceso hace dos semanas, el gobierno mexicano entregó a su par de EU tres pedidos de captura con fines de extradición contra Duarte, el pasado 31 de enero, y dos más el lunes 12 de febrero.



La embajada mexicana en Washington no respondió a la pregunta de este semanario sobre cuándo entregarán las otras cinco solicitudes pendientes.



Contra el tiempo



El exgobernador que se pasea en la ciudad de El Paso, Texas, al otro lado de la frontera con Ciudad Juárez, está solicitando la residencia permanente en Estados Unidos, mediante una de sus hijas que es ciudadana estadunidense.



Como solicitante de la residencia, Duarte tuvo que darle al Servicio de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una dirección y un número de teléfono. Por esto se considera que su aprehensión sería casi inmediata cuando sea ordenada.



Uno de los requisitos ineludibles a los solicitantes de residencia permanente es que el gobierno de Estados Unidos le exige al peticionario (a la hija de Duarte) su nombre completo, dirección y teléfono; lo mismo que al beneficiario.



Bajos los estatutos del acuerdo bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, una vez que el Departamento de Justicia recibe el pedido del gobierno mexicano solicita a una Corte Federal la emisión de la orden de captura del fugitivo al que se le declara “delincuente”.



Una vez que la Corte Federal emite la orden de captura del solicitado, los agentes federales estadunidenses cumplen el mandato para entregarlo al gobierno mexicano.



En el caso de que a Duarte se le busque en la dirección que proporciono a la ICE y no se localice, a su hija se le exige que diga dónde se encuentra el criminal. Si se niega a dar la ubicación, incurre en obstrucción de la justicia y en tráfico de personas, delitos que pueden ser castigados con una sentencia de entre 15 y 20 años de cárcel.



Proceso busco al Departamento de Justicia para esclarecer el misterio de la tardanza en el arresto de Duarte, pero la oficina de prensa de esa dependencia respondió que no revela información sobre casos criminales que están en curso. 27/02/2018