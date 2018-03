EPN debe atender los desvíos de sus Secretarios y no usar a la PGR como herramienta de desprestigio: Citlalic Portillo

​ GPPAN es una lástima que Peña Nieto esté haciendo uso de la justicia Mexicana con fines electoreros: Citlalic PortilloEPN debe atender los desvíos de sus Secretarios y no usar a la PGR como herramienta de desprestigio: Citlalic Portillo La diputada del PAN Citlalic Portillo dio a conocer que en las últimas horas se han vertido diferentes corrientes de información respecto al caso de Anaya y los supuestos desvíos que la PGR finca al candidato por el Frente Ciudadano de una forma tan oportuna, pero resaltó Portillo que es lamentable, porque esta rapidez lo pudieran estar haciendo con los exgobernadores que siguen aún prófugos de la justicia.



“La justicia debe ser para todos, Anaya tiene que aclarar su situación pero Peña Nieto no debe ser omiso ante las irrefutables pruebas de los desvíos que han ocurrido en su sexenio, si la justicia hubiera sido tan pronta como lo han sido con Anaya, ya tendríamos responsables por la casa blanca, los estudiantes desaparecidos o a César Duarte ante los juzgados”.



La Congresista por el Distrito 20 con cabecera en Camargo, Citlalic Portillo dio a conocer que la Federación está siendo injusta o viendo moros con tranchetes en el caso Anaya pues a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto ha habido innumerables irregularidades que no han sido esclarecidas o ni siquiera han llegado a los tribunales de Justicia “Es una lástima que EPN esté haciendo uso de la justicia Mexicana con fines electoreros y durante toda su administración hayamos carecido de la misma, ante el mal uso de funciones de su gabinete’ y ahora quieran imponer a alguien con la misma formación” 28/02/2018