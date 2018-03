Exhorta Sectorial de la Diversidad PT a Gobierno a promover la cero discriminación

Chihuahua, Chih. (Especial).- El coordinador del Sectorial de la Diversidad del Partido del Trabajo, Hiram González Cruz, exhortó al Gobierno Estatal y Municipal para que realicen acciones que promuevan la cero discriminación.



“Me sorprende mucho que el Gobierno tanto Estatal como Municipal no tomen en serio este 1 de marzo, en el cual se celebra la cero discriminación, establecido por la ONU para recordar que todas las personas deben recibir un trato digno”, recalcó.



Añadió que los gobiernos deben realizar propaganda de sensibilización hacia la comunidad para evitar la discriminación, ya que luchar a favor de la cero discriminación beneficia a toda la sociedad.



Asimismo, González Cruz, indicó que la discriminación es la principal causa de que las personas no tengas las mismas oportunidades, es la principal causa de violencia, del no desarrollo.



Por lo anterior, agregó que es urgente que se realicen acciones, ya que el Estado de Chihuahua tiene grandes problemas como lo es la violencia contra la mujer, contra los migrantes, contra las familias diversas y contra los pueblos originarios como los rarámuris.



“Diariamente se presentan casos de discriminación en Chihuahua y luchamos contra ellos, sin embargo en el día que nosotros debemos por lo menos posicionarnos al respecto, no veo nada”, enfatizó.



El coordinador del Sectorial de la Diversidad del Partido del Trabajo, resaltó que este es un día es una oportunidad para unirse en contra de la discriminación y celebrar el derecho de disfrutar una vida plena, digna, productiva, sin importar el género, la nacionalidad, discapacidad, edad, origen étnico, orientación sexual, religión, el idioma, o cualquier otra condición. 01/03/2018