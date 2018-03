Que la justicia no sea selectiva, que se sancione a Duarte e investigue a Reyes Baeza

“Reprobamos enérgicamente que la PGR sea selectiva en sus criterios de investigación y mientras es muy ágil para hacerlo con dirigentes del PAN, decidió no solicitar el ejercicio de la acción penal en contra del ex gobernador César Duarte y por lo visto también dejará pasar los señalamientos que se hicieron esta semana por desvíos en PensiónISSSTE bajo la dirección del candidato al senador José Reyes Baeza”, dijo la presidenta del Comité Municipal del PAN Paloma Aguirre Serna.



Ayer se conoció que la PGR decidió dar carpetazo al expediente de César Duarte y Banco Unión Progreso, operación en la que el mismo ex gobernador reconoció la inversión de una fuerte suma de dinero que no pudo haber ganado con su trabajo como empleado público. Pero en cambio la PGR sigue activa investigando al candidato panista a la presidencia, y filtrando información a conveniencia. “Este es un ejemplo más que demuestra el uso faccioso de las instituciones de justicia por parte del presidente Peña Nieto para apoyar a su candidato que no prende en las encuestas” señaló Aguirre Serna.



Relacionó lo anterior con el hecho de que a inicios de semana se conoció un posible desvío de 400 millones de pesos de PensiónISSSTE con la constructora ICA bajo la gestión de José Reyes Baeza, actual candidato priista al senado. Evidentemente tampoco en este caso van a querer avanzar las investigaciones, pues trataran de cuidar que ese candidato pase del tercer lugar de intención de voto que hora tiene, al cuarto o mas abajo. 14/03/2018