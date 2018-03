Acusaciones contra delegado del CEN no tienen fundamento, son calumnias: Omar Bazán

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Omar Bazán Flores, reiteró su total apoyo y solidaridad al desempeño serio y profesional del delegado nacional Sofío Ramírez, quien de manera anónimo e irresponsable, fuera señalado de acoso sexual.



Dijo que la dirigencia estatal pondrá “oídos sordos” a este y demás documentos que se reciban sin firmas ni identidad. “Se trata de una calumnia redactada en un oficio que carece de nombres de las supuestas afectadas ni tampoco precisa circunstancias”.



“Recibí este documento sin firmas en el que se redactan supuestas acusaciones en contra el senador Ramírez Hernández; lo considero anónimo al no tener firmas de quién o quiénes hacen las denuncias”, manifestó el dirigente del tricolor.



El tema, abundó, no amerita más opiniones ya que un documento sin identidad del emisor carece de todo fundamento. 15/03/2018