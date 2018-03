Ni la PGR, ni todo el gobierno federal, detendrán la caída del sistema político corrupto priista: Fernando Álvarez

"Acción Nacional no dejará solo a los chihuahuenses para enfrentar el cinismo y desvergüenza del gobierno federal priista encabezado por Enrique Peña Nieto, quien está utilizando a la PGR para perseguir e intimidar a sus adversarios políticos y al mismo tiempo para proteger y blindar de la justicia a sus funcionarios públicos corruptos, líderes del PRI y amigos personales", dijo Fernando Álvarez Monje.



El dirigente estatal panista de Chihuahua calificó de insólita y escandalosa la actuación de la institución federal que debería de ser la representación social para procurar justicia a los mexicanos, pues no tuvo reparo alguno en desechar sin justificación alguna la averiguación que pesa sobre el ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez por delitos financieros que son considerados de suma gravedad.



Peña Nieto sabe muy bien que si la ciudadanía le otorga el triunfo electoral al PAN en la contienda presidencial, su destino y el de varios de sus colaboradores será la cárcel. "Por eso está utilizando a la PGR y demás instituciones de gobierno para perseguir a sus opositores y para blindar a sus cómplices de la acción de la justicia".



"La exoneración de César Duarte Jáquez de los delitos financieros que se le acreditaron en su participación en la constitución del Banco Unión Progresa, solo muestra el enorme temor que tienen de que su pacto de impunidad termine con la inminente caída del sistema político corrupto del PRI, sistema que del gobierno ya se va", puntualizó. 15/03/2018