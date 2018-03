Urge Congreso a la Secretaría de Salud asignar médicos faltantes en clínicas del Estado

El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Salud a asignar médicos en las diferentes clínicas y dispensarios de la Entidad, sobre todo en las comunidades rurales, semiurbanas y urbanas, de escasos recursos, a fin garantizar los servicios de salud adecuados a las familias chihuahuenses.



La petición fue hecha por el diputado René Frías Bencomo, quien pidió de manera urgente que el llamado sea atendido, ya que actualmente se requiere asignar médicos suficientes, toda vez que puede estar en riesgo la vida de las personas al no contar con servicios de atención inmediata.



Señaló que pese a que en algunas comunidades se cuenta con clínicas equipadas, lamentablemente no hay médicos asignados y en otros casos a las personas se les dificulta trasladarse a otro lugar para recibir la atención debida para poder garantizar su integridad.



Reconoció que debido a la inseguridad algunos médicos optaron por dejar sus plazas, lo que originó que quedaran desprotegidas cientos de familias sin servicio y atención médica; sin embargo, señaló, esto no limita el poder brindar una cobertura integral a la población que requiere de atención y apoyo para acceder a una vida digna.



Es por lo antes mencionado que se hizo el exhorto para que la administración estatal, tome las medidas necesarias para garantizar un servicio regular en todas las clínicas y no únicamente en la enfocarse a la cobertura en las cabeceras municipales. 15/03/2018