Despide Estado con honores a elementos caídos en Ciudad Juárez Gobierno del Estado se mantendrá al pendiente de las familias de Arturo Ledezma Porras y Saúl Flores Lares

Compañeros de trabajo, amigos y familiares, así como autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte, despidieron con honores a los elementos Arturo Ledezma Porras y Saúl Flores Lares, quienes cayeron abatidos la semana pasada mientras desempeñaban sus labores policiales en calles de Ciudad Juárez.



La ceremonia de cuerpo presente se efectuó el mediodía de este lunes en el exterior del edificio de la dependencia, donde se hizo una Guardia de Honor y el último Pase de Lista, al que siguieron disparos con salvas y el encendido de las sirenas de las patrullas como despedida.



En reconocimiento a los efectivos caídos, el subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Ramón Galindo Noriega, presentó una breve reseña del trabajo que desempeñaron durante el tiempo que prestaron sus servicios. Finalmente el agente Gustavo Salas Piedrabuena, pronunció la Oración del Policía.





Galindo Noriega anunció que Gobierno del Estado se mantendrá al pendiente de las familias de ambos elementos, “los abrazamos con un gran respeto a todos ustedes. Quienes han asesinado a nuestros dos compañeros, no solamente han lastimado a ellos y sus familias, sino a todos”.



Agregó que lo sucedido no fue solo un ataque cobarde a los elementos, sino un atentado y una agresión a todo el pueblo de Ciudad Juárez y Chihuahua.



“Van a pagar por ello y la mejor manera de honrar al recuerdo de nuestros dos compañeros será seguir haciendo nuestro trabajo, ahora con mayor determinación y firmeza. Sin embargo, de ninguna manera nos amedrenta esta amenaza y este ataque, al contrario, hoy con más determinación y más seguridad, esto no quedara así”, aseguró.



Reiteró el deseo de seguir trabajando y de continuar adelante, porque es la mejor manera de honrar la memoria de los agentes.





En la ceremonia estuvieron presentes el fiscal general del Estado César Augusto Peniche Espejel; el fiscal de Distrito Zona Norte, Jorge Nava López; Antonio Soledad Pérez, en representación de Oscar Alberto Aparicio, comisionado estatal de Seguridad y el director de la Policía Estatal de Investigación, Hugo Mendoza. 19/03/2018