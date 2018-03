Pide Villarreal al gobierno federal no frenar recursos de los maestros de Chihuahua

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local Jesús Villarreal, mencionó que se necesitan los recursos de la federación para poder pagar a los maestros. “Es obligación del gobierno federal hacer llegar el dinero de los maestros para evitar conflictos en el Estado”, dijo.



El legislador señaló que a pesar de que el recurso federal no ha llegado a Chihuahua, el gobierno estatal tiene toda la disposición de solucionar la falta de pago, sin embargo, “sí es una situación que compromete mucho al Estado”.



Villarreal emplazó a la federación a enviar los recursos a la brevedad para evitar que los maestros de la sección 42 realicen un paro de labores el miércoles 21 de marzo.



“La solución más simple y justa es que la federación mande el dinero de los maestros y evitar que vayan a paro, porque es muy fácil para el gobierno federal no enviar los recursos y dejarnos acá con el problema cuando es su obligación”, apuntó. 20/03/2018