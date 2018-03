Exhortan a la Auditoría Superior del Estado para que informe qué secretarías serán auditadas

La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado exhortó a la Auditoría Superior del Estado para que informe sobre cuáles serán las secretarías que habrán de auditar dentro del grupo “Gobierno del Estado y Organismos Descentralizados”, específicamente en lo que se refiere al punto número 8 denominado “Gobierno del Estado de Chihuahua”, del Programa Anual de Auditoría 2018.



La diputada Isela Torres, integrante de la Comisión de Fiscalización del Poder Legislativo, externó que dicha petición surge debido a que en el Programa Anual de Auditoría 2018 presentado el pasado 31 de enero del 2018, se establece como meta para el ejercicio 2018, la revisión de 116 entes fiscalizables y la elaboración de 197 auditorías, sin embargo dentro del punto 8, no se especifica si éste rubro engloba a todas las dependencias de la administración pública centralizada.



Es por lo antes mencionado que se consideró necesario que la Auditoría Superior detalle la petición realizada por el Poder Legislativo, para que de esta manera, la Comisión de Fiscalización tenga la posibilidad de proponer la adición de entes fiscalizables no contemplados en el dicho programa anual.



De la misma manera, el Poder Legislativo instó a que omita la realización de auditorías de gabinete, en caso de que el Programa Anual las contemple, en virtud de que las mismas carecen de efectividad, no acreditan los procesos de transparencia debidos, ni arrojan resultados contundentes.



Para culminar, el expositor señaló que también se requirió a la autoridad fiscalizadora, aplicar auditorías integrales a todos los entes fiscalizables con la finalidad de conocer la correcta aplicación de los recursos. 20/03/2018