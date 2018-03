Combatieron bomberos más de 50 incendios durante fin de semana largo Exhortan a la población a tomar medidas para evitar conflagraciones en pastizales, basura y espacios deshabitados por representar riesgos para la flora, fauna y las personas

Más de 50 incendios fueron atendidos por elementos del H. Cuerpo de Bomberos durante el fin de semana feriado en distintos puntos de la ciudad, luego de que éstos fueran reportados a la línea de emergencias 9-1-1, los cuales fueron extinguidos de inmediato para evitar tragedias y daños mayores al medio ambiente o a los moradores de las áreas circunvecinas.



A pesar de las advertencias de las autoridades para que las personas eviten realizar fogatas en pastizales, basureros o en los patios de las viviendas, en tan sólo 3 días el cuerpo de los tragahumo acudió a sofocar más de 50 incendios, sobre todo en pastizales y áreas con aglutinamiento de basura.



Las ráfagas de viento suelen favorecer al fuego para esparcirse y dificultan su control, por ello es importante no arrojar colillas, cerillos u otros objetos encendidos, ni realizar fogatas en la vía pública, pues también es motivo de multa o arresto por parte de la autoridad municipal.



En este sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal pone a disposición de los chihuahuenses la línea arriba mencionada para reportar este tipo de igniciones o emergencias de cualquier tipo que perjudican la salud, y en algunas ocasiones, llegan a consecuencias fatales.



Recomendaciones básicas:



No arroje cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos

Evite realizar fogatas en la vía pública o centros recreativos y de ser así, apáguelas por completo

Evite quema de pasto o basura

Mantenga limpio de maleza y basura los alrededores de la vivienda y lotes

No deposite ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos

Si observa un incendio, repórtelo a la línea 9-1-1 20/03/2018