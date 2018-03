Comparece el Secretario de Hacienda ante legisladores locales

El Poder Legislativo recibió al Secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez quien compareció ante diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado,



Esta acción se hace en relación a lo aprobado por el Congreso del Estado, respecto a la necesidad de que comparecieran diversos funcionarios de la administración pública estatal, a fin de que expliquen lo asentado en el Primer Informe de Gobierno.



El desahogo de la comparecencia se llevó a cabo mediante tres bloques de participaciones, en cada no se permitió la participación de las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, en orden ascendente.



Los representantes de los chihuahuenses hicieron sus cuestionamientos de manera concisa y en relación a lo detallado en el contenido del Informe.



Posteriormente el secretario estatal respondió las preguntas realizadas por los legisladores presentes, mismas que en su mayoría solicitaban la explicación del ejercicio del dinero público del Estado en ciertos rubros, como el relativo a la coordinación de comunicación social, al desarrollador de la aplicación móvil para pagos vía internet, inversión en el tema medioambiental; sobre el uso de líneas de teléfono celular con cargo al Gobierno del Estado y el supuesto subejercicio en la hacienda pública de Chihuahua y el destino del crédito atraído y la reestructuración de la deuda.



Respecto a los cuestionamientos, el funcionario del estado, señaló que se ha informado en diversas ocasiones que no existe un subejercicio en el actual Gobierno, fue muy enfático en señalar que desafortunadamente hay una interpretación equivocada de la información financiera.



Recordó sobre el programa de austeridad que desde el primer día se implementó en la administración, lo cual ha dejado ahorros considerables que han permitido ir desahogando algunas deudas.



Por otra parte, respecto al ejercicio de obra pública, mencionó que la labor del Comité de Inversión Pública conformado por la Coordinación Ejecutiva del Gabinete, las secretarías de la Función Pública, de Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, así como los titulares de la Juntas Central y Municipal de Agua y Saneamiento, y la Secretaría de Hacienda, ha permitido llevar a cabo obra en los 67 municipios de la Entidad.



El servidor público para finalizar, señaló que aquellos planteamientos que no fueron respondidos en este día, les serán respondidos de manera escrita, además informó que en la página del Gobierno del Estado está transparentada la información para que todos los chihuahuenses estén enterados en qué rubros se ejerce el dinero de la Entidad. 21/03/2018