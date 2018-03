IMSS: exhorta a los padres de familia a evitar el uso del biberón • Puede ocasionar caries, malformaciones dentales, e incluso dificultades de pronunciación

• Lo ideal es la lactancia materna

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, exhorta a los padres de familia a no usar el biberón, destacando que lo ideal es brindar la lactancia materna, que protege al menor de una serie de enfermedades y es fundamental para su sano desarrollo.



La jefa de pediatría del Hospital General Regional (HGR) No. 1, Morelos, Luz Adriana Salas Solorio, señaló que el uso del biberón puede ocasionar problemas al bebé, principalmente relacionados con caries, malformaciones dentales, como mordidas abiertas, cruzadas y degluciones atípicas, e incluso dificultades de pronunciación.



Detalló que la caries provocada por el biberón es muy agresiva, toda vez que destruye los primeros dientes, mejor conocidos como de “leche”; y puede dañar el germen del diente definitivo que se encuentra todavía en el interior de la encía.



“Este padecimiento se produce cuando el azúcar de la leche, la lactosa, se mantiene durante horas en contacto con el diente; es decir, cuando el bebé pasa toda la noche con el biberón en la boca. La lactosa favorece el crecimiento de bacterias que dan lugar a las caries”, explicó.



Indicó que otro problema derivado del uso del biberón, “chupón”, o incluso el dedo, es la mordida abierta, ya que la succión prolongada provoca un estrechamiento del maxilar (hueso paladar) que impide que los dientes superiores lleguen a contactar con los dientes inferiores.



Señaló que la mordida cruzada es otra de las consecuencias de esta prolongación que se produce al estrecharse el maxilar, dando lugar a un cruce entre arcadas, que si persiste hasta los 6-7 años, hará necesario el uso de ortodoncia.

Detalló que los niños con este padecimiento no pueden cortar de forma adecuada los alimentos, lo que les genera complicaciones funcionales, digestivas y estéticas, pues en muchos casos cambia su fisonomía.



Añadió que otro problema es la colocación de la mal colocación de la lengua, a causa de la presión de la succión de la mamila del biberón, lo cual provoca una mala posición de los dientes. Por lo tanto, hizo hincapié en la necesidad de evitar el uso del biberón. 21/03/2018