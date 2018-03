Renunció Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú entre acusaciones de corrupción y sobornos

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, dimitó este miércoles a su cargo en medio de una crisis por acusaciones de soborno y corrupción.



"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie", anunció en una alocución televisada.



La crisis que vive el gobierno peruano desde hace meses se agravó el martes luego de que la oposición fujimorista publicara unos videos que muestran a aliados políticos del mandatario intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución.



Kuczynski anunció que envió al Congreso la carta de dimisión, que tras recibirla, deberá votar el jueves su aceptación o procederá finalmente a considerar la presidencia vacante por "incapacidad moral" del mandatario.



La dimisión llega un día antes de que el parlamento volviera a debatir y votar la vacancia de Kuczynski por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y entre llamados a la renuncia de varios congresistas.



"Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas, y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos", aseguró el mandatario.



Hasta ahora, Kuczynski, que asumió el poder en 2016, negó todas las acusaciones en su contra.



La renuncia tiene lugar a menos de un mes de la Cumbres de las Américas en Lima, en la Kuczynski oficiaría como anfitrión y preveía reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.





El parlamento peruano votó en diciembre pasado la vacancia del presidente, que no pasó finalmente por no alcanzar la mayoría de votos por la abstención de varios fujimoristas.



El gobierno de Perú ordenó el miércoles declarar en "alerta máxima" a la policía a nivel nacional, mientras, medios peruanos informaron que Kuczynski se encontró en la mañana del miércoles con el cardenal del país y más tarde se reunió con su gabinete para una junta de "emergencia".



La Plaza de Armas de Lima, donde se halla Palacio de Gobierno, está cerrada y custodiada por efectivos policiales.



Antes de que se anunciara públicamente la renuncia, la televisión estatal peruana mostró imágenes del mandatario abandonar la casa de Gobierno mientras era aplaudido por sus ministros.



De acuerdo con las leyes peruanas, se espera que el vicepresidente, Martin Vizcarra, lo sustituya en el cargo hasta la celebración de elecciones, previstas para 2021, aunque el funcionario amenazó con renunciar también en diciembre pasado si Kuczynski era destituido.



Durante su comunicado, el presidente aseguró que "habrá una transición constitucionalmente ordenada".



La crisis por los videos

Los videos que agravaron la crisis fueron mostrados por el partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori y tienen como uno de sus protagonistas a su hermano Kenji, quien supuestamente aparece haciendo gestiones para salvar la cabeza del mandatario peruano en la votación del jueves.



Kuczynski consideró que las grabaciones habían sido "editadas y selectivamente tendenciosas" con el objetivo de perjudicarlo durante la votación.



21/03/2018