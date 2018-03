Comparece Jesús Antonio Pinedo Cornejo Coordinador de Comunicación Social

Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, recibieron en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a Jesús Antonio Pinedo Cornejo, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado, quien se presentó a comparecer para explicar sobre lo plasmado en el Primer Informe de Gobierno.



Los legisladores locales, durante tres rondas, en las cuales cada uno tuvo 5 minutos para formular sus preguntas, cuestionaron al Coordinador sobre la información que brinda la página de transparencia de Gobierno, en relación con los montos pagados a los medios de comunicación, por lo que respondió que Chihuahua es la única entidad en todo el País, que transparenta este tipo de gastos.



Respecto a los cuestionamientos realizados sobre el medio informativo del Gobierno denominado Cambio 16, resaltó que con éste Chihuahua dejará de ser uno de los dos Estados que no cuentan con su propio medio de comunicación, lo cual generará un desarrollo importante para la Entidad.



Resaltó que Cambio 16, dará más promoción al Estado en cuestión de turismo, deporte, economía, entre otros rubros y que lugares como Batopilas y Villa Ahumada, tendrán radio, ya que al ser municipios pequeños, radiodifusoras los habían dejado de lado.



Además informó que según las investigaciones de mercado que se realizaron para ver qué tan factible era el proyecto, se determinó que Cambio 16 beneficiará de muchas maneras a los televidentes, lectores y radioescuchas, con programación no solo de información oficial, sino de interés público, como se hace en los demás Estados de la República.



Ante las preguntas de los legisladores sobre el ahorro de la cantidad económica que se aporta a los medios de comunicación, Pinedo Cornejo, mencionó que en la administración pasada, los montos que se pagaban en publicidad eran disparatados y que en la actualidad, se ha logrado una reducción importante de 657 a 184 millones de pesos.



Al ser cuestionado respecto el sobre ejercicio presupuestal mencionado en medios de comunicación, afirmó que de ninguna manera se está haciendo tal práctica.



En cuanto a los gastos en publicidad de la Caravana por la Dignidad “Unidos con Valor”, que se realizó para exigir al Gobierno Federal la entrega de recursos para Chihuahua, así como la extradición del ex gobernador César Duarte, no se gastó nada de las arcas de gobierno.



Para finalizar, el funcionario enfatizó que Chihuahua es la primera Entidad en transparentar el gasto en publicidad. 21/03/2018