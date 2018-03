Mark Zuckerberg rompe el silencio sobre escándalo de privacidad en Facebook

Ante la presión internacional sobre los problemas de privacidad en Facebook, el creador y CEO de esa red social, Mark Zuckerberg, publicó su postura, obviamente, en un “post” en su plataforma.



El empresario hace un recorrido de la relación de su empresa con Cambridge Analytica y Aleksandr Kogan, a quien desde 2013 se le dio acceso a más de 300,000 cuentas para poner a prueba un sistema de de pruebas de identidad, que luego violó los acuerdos de confidencialidad.



En su mensaje, Zuckerger no explica cómo es que esa falta de control logró que afectara a más 50 millones de perfiles, como lo reveló Christopher Wylie al New York Times, tras afirmar que en 2014 ayudó a Cambridge Analytica con varios de sus procesos.



“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirte”, afirmá Zuckerberg. “He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder”.



Luego afirma que hace algunos años tomaron acciones para que no ocurrieran cosas similares, aunque reconoce que “se cometieron errores”, lo que dejó “huecos” utilizados para violar la privacidad.





Uno de los aspectos clave del mensaje del CEO son las tres acciones que se tomarán a partir de ahora:



Investigar aplicaciones. El empresario dijo que se indagarán todas las aplicaciones que tuvieron acceso a grandes cantidades de información antes de 2014, cuando Facebook cambió la plataforma para reducir el acceso a los datos. La revisión se hará a través de auditorías.



“Vamos a prohibir a cualquier desarrollador de nuestra plataforma que no esté de acuerdo con una auditoría exhaustiva”, afirmó. “Y si encontramos a los desarrolladores que han abusado de la información de identificación personal, los vamos a prohibir y decirles a todos los afectados por esas aplicaciones”.



Restricción a acceso de datos. “Vamos a restringir el acceso a los datos de los desarrolladores aún más para prevenir otros tipos de abusos”, dijo, y luego puso de ejemplo eliminar el acceso de los desarrolladores a datos de cualquier persona si no ha utilizado una aplicación en tres meses. Además se restringirá el acceso a sólo el nombre, la foto del perfil y dirección de correo electrónico. “Necesitamos que los desarrolladores… firmen un contrato con el fin de pedir a cualquiera que acceda a sus publicaciones u otros datos privados”, aseguró.



Herramienta de ayuda para borrar permisos. A fin de que los usuarios en general entiendan cómo les impactarán estos ajustes, el próximo mes se dará a conocer “una herramienta en la parte superior de tu sección de noticias con las aplicaciones que has usado y una manera fácil de revocar los permisos de esas aplicaciones a tus datos“. Afirmó que ese sistema ya existe, pero será más visible.



Las violaciones a la privacidad dadas a conocer por el NYT revelaron que Cambridge Analytica fue contratada por la campaña del presidente Donald Trump, para influenciar en los votantes, al enviarles información a través de Facebook solamente del entonces candidato. 21/03/2018