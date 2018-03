Buscan diputados alternativas de menor costo para programa “Juárez Iluminado

Diputados locales exhortaron al Ayuntamiento del municipio de Juárez, para que se lleve a cabo una reunión con las y los diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, que representan los distritos de la frontera, con la finalidad de analizar de manera conjunta las diferentes alternativas de menor costo al programa “Juárez Iluminado”.



Asimismo solicitaron que en dicha reunión estén presentes las y los regidores que se estime necesario, así como con el personal administrativo y técnico conveniente que cuenten con la información necesaria para realizar un análisis integral y ver la viabilidad de contar con un proyecto de iluminación eficiente a un menor costo.



La propuesta fue presentada por la diputada Maribel Hernández, quien señaló que en sí el proyecto presentado por el Ayuntamiento en mención, no ha quedado claro para el Poder Legislativo ni para la sociedad en general, al no haber quien indique los pormenores del proyecto, y dado a la dimensión de éste, debe estar transparentado para la ciudadanía y para los órganos de gobierno.



Ahora bien, enfatizó que dado a que se conoce sobre la existencia de otros proyectos relativos al alumbrado público no tan onerosos, es que se propone la reunión a fin de que se logre un consenso integral que sea benéfico para la frontera y que sea a un costo no tan exorbitante. 22/03/2018