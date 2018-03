Asiste la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico a comparecer ante el Pleno Legislativo

La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, en su comparecencia ante diputados locales, respondió a la serie de preguntas realizadas, respecto al Informe de Gobierno del Estado, presentado el pasado 28 de febrero del año en curso.



Los cuestionamientos de los legisladores se centraron principalmente en lo referente al tema de la mejoría de salarios para los trabajadores, el trabajo que se ha realizado en la zona serrana para fortalecer la ganadería y las actividades productivas de dicha zona, las acciones que se están realizando para agilizar y no hacer engorrosos los trámites para apertura de empresas.



También fue cuestionada en lo referente al avance de la construcción del Centro Innovación Integración de Tecnologías Avanzadas e informó que de los 240 millones de pesos destinados no se ha gastado nada, y la licitación pública del proyecto ejecutivo ganó la empresa denominada HDAB Arquitectos, y el pago del proyecto lo va a realizar el Instituto de Innovación, ya que aun no culmina el proceso administrativo.



Ante la pregunta sobre un supuesto subejercicio de 64 millones de pesos de recurso asignado para el 2017, De la Vega señaló que no existe tal.



Así mismo comentó en lo relativo al apoyo a los artesanos, que la creación del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (FODARCH) fue precisamente, para hacer un organismo de fomento y desarrollo de las piezas y productos artesanales no solo en lo local,

sino a nivel nacional e internacional, en donde incluso se ha apoyado a este sector con financiamiento y aportación de viáticos para que acudan a exposiciones y ferias en varios mercados.



Enfatizó la recuperación de 15 millones de pesos del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), mediante proceso judicializado, cobranza que en administraciones anteriores no se había dado ante la laxitud de cobrar, lo que dio como resultado, acreditados que no cumplían con sus pagos y fueron dejando que la deuda creciera.



Respecto a la mejoría salarial, la Secretaria comentó que la dependencia que encabeza ha estado trabajando directamente con el sector empresarial mediante grupos de trabajo buscando acuerdos y que realmente se reconozca el valor agregado, mencionó a la vez que la mejora lograda no es suficiente, pero seguirán luchando para lograr el objetivo.



En lo relacionado al resultado de las visitas comerciales realizadas a China y Francia, mencionó que a China acudieron con los integrantes de un cluster aeroespacial de Chihuahua, en búsqueda de una empresa para que se estableciera en la Entidad, la cual traería procesos con los que no cuenta el Estado y por ende la atracción de otro nivel de salarios.



Para finalizar su exposición, la funcionaria comentó a los presentes que en la Secretaría no cuentan con ninguna solicitud de algún municipio para que sea nombrado “Pueblo Mágico”, a la vez explicó que se busca que dicho nombramiento se dé cuando la misma ciudadanía considere que tienen las características para ser elegido como tal.



Además señaló que a nivel federal se ha ido limitando el número de pueblos mágicos dado al resultado alto que trajo la convocatoria, sin embargo hizo del conocimiento que la federación ya está trabajando en el lanzamiento de una nueva convocatoria para participar por el nombramiento de “Pueblos de Encanto”, la cuál será emitida en el Tianguis Turístico que se realizará en Mazatlán, Sin., en el mes de abril. 22/03/2018