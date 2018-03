Sigue la PGR y Hacienda Federal solapando los delitos del exgobernador Duarte: Víctor Uribe Nadie cree lo que la PGR y Hacienda vienen maquillando y solapando con los delitos de Duarte

El Diputado del PAN Víctor Uribe dio a conocer que es lamentable lo que ahora la PGR junto con la secretaria de Hacienda informan sobre la denuncia penal por delito bancario y defraudación fiscal contra el exgobernador Duarte, porque destacan ahora que el dinero con el que invirtió en Banco Unión, es licito.



Agrego Uribe, que la denuncia destacaba que estos recursos provenían precisamente de dinero del gobierno de Chihuahua.



En lo que refiere a Hacienda Federal es que les faltara en su tiempo, el hacer la debida denuncia para su ejecución y que en ese momento se encontraba laborando el actual candidato por el PRI José Antonio Meade.



Esta falta de mesura y de procedencia, también nos mandan el mensaje de seguir solapando estos delitos, además de un severo acto de corrupción.



Mencionan que los más de 60 millones que invirtió Duarte en Banco Unión, fue con negocios que tenía antes de ser gobernador, siendo esto una verdadera burla para la justicia mexicana.



Primero la federación no quiere proceder contra Cesar Duarte por las once ordenes de aprehensión. Recordó Uribe que estos meses han asegurado ranchos con presta nombres, donde se encontraron 450 cabezas de ganado que fueron adquiridos como parte de un programa de apoyo a los pequeños ganaderos, pero nunca llegaron a ellos, sino que el exgobernador se los apropio.



Estas y varias denuncias que el gobierno federal sigue sin proceder y que son evidentes que no estén realizando su verdadera labor de impartir justicia.



Nadie cree lo que la PGR junto con Hacienda han venido maquilando y maquillando, porque llevan meses buscando la forma de no proceder conforme a la Ley y las pruebas que son muy evidentes, añadió Víctor Uribe. 23/03/2018