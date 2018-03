Captura FGE a exsubprocurador y a 2 exfuncionarios más del caso campo algodonero

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- Enfrentan delitos de abuso de autoridad y falsas imputaciones; la Fiscalía General del Estado da cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



La Fiscalía General del Estado capturó en Chihuahua capital al ex Subprocurador de Justicia de Ciudad Juárez y a otros dos ex funcionarios, acusados de los delitos de abuso de autoridad e imputaciones falsas, dentro de las investigaciones efectuadas en el año 2001, relacionadas con las víctimas del Campo Algodonero.



La detención se realizó a través de una orden de aprehensión obsequiada por un Juez del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos y ejecutada por la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación.



Los detenidos fueron identificados como José Manuel O. A., quien se desempeñó como Subprocurador de Justicia; Jesús Manuel G. G. y Jaime G. S.



La averiguación previa se inició por queja/denuncia de familiares de las niñas y mujeres víctimas del Campo Algodonero, documento en el que señalaron fallas en el debido proceso legal y de las obligaciones de los funcionarios.



“En el momento en que fueron encontrados los ocho cuerpos en el denominado Campo Algodonero, las personas encargadas de investigar tenían a su alcance diversos instrumentos y manuales internacionales para llevar a cabo el trabajo; sin embargo, no los utilizaron, evidenciando la serie de inconsistencias, omisiones, negligencias e irregularidades”, según versa la acusación.



En los trabajos que efectúa la Fiscalía General del Estado en busca de la verdad y justicia, se da cumplimiento cabal a uno de los puntos señalados en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso González y otras (Campo Algodonero) Vs México.



En dicha resolución, que generó la libertad absoluta de Víctor Javier García Uribe, alias “El Cerillo”, quedó demostrado que existe duda y posibilidad de que se armó un expediente para consignarlo de manera ilegal y arbitraria, junto a Gustavo González Meza alias “La Foca” por los delitos de homicidio y violación, sin acreditar la responsabilidad, ni mucho menos respetar la presunción de inocencia.



Las personas detenidas fueron trasladadas a Ciudad Juárez y puestas a disposición del Juez que los requiere para el desarrollo del proceso penal correspondiente. 23/03/2018