¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Soleado Máxima 26° Mínima 7° Lunes 26 de Marzo Vamos a jugar limpio en el proceso electoral; pero si le pegan a uno de nuestros candidatos, nos pegan a todos y no nos vamos a dejar: Fernando Álvarez.

"Una nueva forma de hacer política; ese es el legado principal que Acción Nacional quiere dejar a los chihuahuenses y Maru Campos, así como nuestro gobernador Javier Corral, están dando testimonio; por eso invito a todos mis compañeros que hoy vienen a registrarse, para que pongan todo su talento, toda su experiencia y todo su conocimiento en lograr el refrendo de la confianza de los ciudadanos", dijo Fernando Álvarez Monje.



El dirigente estatal del PAN de Chihuahua hizo un llamado también a los adversarios para que jueguen limpio, para que transiten por este proceso electoral con pleno respeto a las reglas del juego y para que respeten a los candidatos del PAN, "porque si le pegan a uno, nos pegan a todos, y no nos vamos a dejar".



Entregó a nombre del PAN su compromiso con las autoridades de la Asamblea Municipal Electoral, de ajustarse al marco de la ley, "y les pido que nos guíen a todos los partidos para llevar este proceso por la vía democrática, de una sana competencia electoral".



Por su parte, la candidata del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Maru Campos, dijo contar con suficientes argumentos y muestras de resultados para buscar la reelección en el cargo. Afirmó sentirse orgullosa de lo que hasta ahora ha hecho y está consciente de que aún hay mucho que hacer por Chihuahua, "porque Chihuahua se merece esto y mucho más".



"Pienso que la reelección no es una prerrogativa del gobernante, sino un privilegio del ciudadano, para evaluar una gestión y calificarla por medio del voto", afirmó.



Además de Maru Campos Galván, hoy presentaron el registro, Amín Anchondo para síndico y los regidores: Carlos Orozco Chacón/ Ernesto Ibarra (suplente). Laura Patricia Contreras Duarte/ Teresa Cisneros (suplente). José Alfredo Chávez Madrid/ Daniel Terrazas (suplente). Mónica Borruel Macías/ Jocelyn Vega (suplente). Germán Ávila Hernández/ Martín Vargas Jr

(suplente). Minerva Correa Hinojosa/ Flor Navarro (suplente). Juan José Abdo Fierro/ Juan Manuel Morales (suplente). Adriana Díaz Negrete/ Mónica Herrera (suplente). Luis Roberto Terrazas Fraga/ Adán Galicia (suplente). Irma Liliana Murillo Domínguez/ Gabriela Gómez (suplente). Javier Sánchez Herrera/ Emilio Zamora (suplente).



Para diputados locales:

Miguel LaTorre por el 16.

Blanca Gámez por el 17.

Rocío González por el 18.

Jorge Soto por el 15.

Georgina Bujanda por el 12.



El registro de los candidatos del PAN se desarrolló en las instalaciones dela Asamblea Municipal de Chihuahua y a él acudieron reconocidaspersonalidades del PAN, entre ellos el señor Enrique Terrazas, don Guillermo Lujan Peña, don Samuel Kalish y la señadora Silvia Martínez de Lujan, entre otros.

24/03/2018

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real