Hay que ponerse de pie y cambiar el modelo económico en México: Aquiles Córdova, líder de Antorcha Más de 90 mil nayaritas beneficiados con obras y servicios.*

Antorcha es la organización más grande México con 2 millones y medio de agremiados

Ciudad de México.-Llegó la hora de ponerse de pie, crear una fuerza política poderosa, que sea del pueblo pobre educado y organizado, y cambiar el modelo económico de México, dijo Aquiles Córdova Morán, líder del Movimiento Antorchista Nacional, ante unos 10 mil nayaritas que asistieron al festejo del 18 Aniversario de la organización que se realizó en el “Auditorio Amado Nervo”.



Al grito unísono de ¡somos un solo hombre, somos un solo ideal!, miles de nayaritas provenientes de diferentes puntos de la geografía estatal fueron los partícipes más importantes del evento; estuvieron presentes habitantes de las comunidades de Jala, La Yesca, Ahuacatlán, Tuxpan, Tecuala, El Nayar, entre otras.



En el evento político-cultural estuvieron además del líder nacional, Héctor Hugo Villegas Severiano, líder antorchista en Nayarit; Omar Carreón Abud, dirigente en Michoacán; Homero Aguirre Enríquez, Vocero Nacional antorchista y líderes del Regional Antorchista de Occidente e integrantes de la Dirección Nacional del movimiento.



Córdova Morán hizo un análisis de la situación y la problemática del país y del mundo, en donde enfatizó que el mayor problema es el sistema neoliberal que genera grandes niveles de pobreza en el mundo y México, “nuestro país tiene 125 millones de habitantes, de los cuales 100 viven con algún grado de pobreza; así, dijo que es necesario que todos los mexicanos comprendan cuál es la raíz de la problemática y qué podemos hacer para solucionarlo”.



Tras hacer un recuento de la riqueza natural con la que cuenta el país como la agricultura, pescadería, ganadería y que incluso México es el primer productor de plata a nivel mundial, dijo que “nuestro país no carece de materia prima sobre la que el hombre pueda trabajar y generar mercancías de valor, el problema es el gran desempleo que existe y los malos salarios”.



La población apta para trabajar es de 80 millones, de los cuales 60 están en el trabajo informal y solo 20 trabajan en el empleo formal, pero con un salario de hambre, que no alcanza para mantener a su familia”, enfatizó



Así, en el contexto de los 18 años de trabajo antorchista en Nayarit, criticó el modelo neoliberal y dijo que éste “consiste en entregarle a la empresa privada el país entero con todo y sus riquezas, en México todo ha sido convertido en mercancía, el agua ya ha sido embotellada y ahora la venden, las tortillas que antes se hacían en casa tienen que comprarlas, para usar la carretera tienes que pagar, es decir que todo se está volviendo mercancía”.



Ante esa situación, Aquiles Córdova, líder da la organización más grande de México que reúne en sus filas a más de 2 millones y medio de mexicanos, remarcó que Antorcha desde su nacimiento ha sido y seguirá siendo la organización de los pobres de México que sufren las consecuencias del modelo neoliberal, pero las palabras, por muy verdaderas que sean, no acaban con la pobreza, sino que es necesario pasar de las palabras a los hechos. Así ante miles de nayaritas y tras rendir un homenaje al poeta Amando Nervo, enfatizó que “llegó la hora de ponerse en pie y cambiar el modelo económico y para eso es necesario crear una fuerza política poderosa, que sea del pueblo pobre educado”.



Por su parte, Héctor Hugo Villegas Severiano, líder antorchista en el estado, hizo un recuento de las luchas que en el último año, la organización y lucha de los nayaritas, han obtenido: “pudimos solucionar más de mil demandas que benefician a más de 90 mil nayaritas, en 2017 se logró la inversión de 134 millones de pesos en todo el estado, inversión que se vio materializada en electrificaciones, fertilizante, paquetes de construcción, drenaje y agua potable, entre otras. Hemos avanzado en nuestra lucha, aun nos falta camino por recorrer y con la lucha del pueblo organizado sabremos llegar a buen puerto”, declaró.



El evento fue engalanado con la participación del Ballet Folclórico antorchista del estado de Michoacán, quienes representaron los cuadros de Danzas de Occidente y Bailes de Sinaloa, alegrando a todos los asistentes con su ejecución, fueron también entonadas diferentes melodías de música mexicana. 26/03/2018