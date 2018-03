Demanda PRI revisar proceso de recolección de firmas de apoyo para candidatos independientes en Juárez, Parral y Guachochi El órgano estatal electoral no ha permitido el acceso a los expedientes

ni las bases de datos para verificar que las administraciones municipales de Juárez y Parral no hayan utilizado un padrón de beneficiarios de programas gubernamentales para obtener firmas de apoyo

El dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, informó que se pidió al Tribunal Estatal Electoral realice un cotejo de las firmas de apoyo para candidatos independientes en Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral y Guachochi ante la presunción de diversas inconsistencias.



Se trata de un recurso de apelación contra los acuerdos que aprobaron candidaturas independientes en dichos municipios, donde lo más grave es el posible uso de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales para obtener la firma de apoyo.



Dijo que en el caso de los alcaldes independientes de Juárez y Parral que pretenden reelegirse, recolectaron las firmas respectivas mediante la aplicación informática del INE, que permite incluso georreferenciar el punto donde fueron levantadas las firmas; sin embargo, en la frontera el proceso para los candidatos independientes a diputados locales, son perfiles vinculados a la administración municipal.



Con ello, sostuvo Bazán Flores, la administración municipal de Juárez pretende posicionarse dentro del poder legislativo actuando como un partido político lo cual sería ilegal, por lo que es necesario que se verifique si existen indicios de dicha circunstancia, como el hecho de que los puntos de levantamiento de firmas sean los mismos.



Dijo además que la única candidatura independiente que no utilizó la aplicación informática que aprobó el Instituto Nacional Electoral fue la aspirante a Presidenta Municipal de Guachochi, Magdalena Rubio Molina, a quien se le permitió recolectar las firmas con cédulas físicas.



Por esta razón y en función al principio de certeza, el PRI solicitó el acceso a los expedientes para revisión, así como las bases de datos para poder verificar que las administraciones municipales de Juárez y de Hidalgo del Parral no hayan utilizado el padrón de beneficiarios para recabar el apoyo ciudadano que requerían, información que no ha sido proporcionada por

el órgano electoral.



El acceso no se nos permitió de manera ágil y efectiva, dijo Omar Bazán y agregó que una muestra verificada por el PRI en Guachochi, el pasado 23 de marzo, reveló que la mayoría de las firmas son falsas o notoriamente discrepantes, levantándose acta y video de dicha diligencia, el cual está en poder del Instituto Estatal Electoral y donde se pueden verificar las

imágenes de las cédulas irregulares y burdas.



El recurso de apelación plantea que el hecho de que se haya firmado un convenio de colaboración con el INE para procesar la información de las candidaturas independientes, no los releva de hacer la verificación respectiva, pues es una facultad expresa conferida al Secretario Ejecutivo por la Ley Electoral:



*Artículo 219 *



*Una vez hecho lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Instituto procederá a verificar que se haya reunido el porcentaje y proporción de apoyo ciudadano, que corresponda según la elección de que se trate, constatando que los ciudadanos aparecen en la lista nominal de electores, lo que deberá realizar en un plazo que no exceda de diez días contados a partir del día siguiente en que se reciba la información registral correspondiente.*



*Los partidos políticos y quienes hayan presentado firmas al mismo cargo, podrán obtener copia de las manifestaciones de respaldo ciudadano presentadas por cada uno de los aspirantes para su análisis y revisión.*



Por otra parte, se detectó que existe la probabilidad que entre las candidaturas independientes se hayan realizado actos de apoyo entre sí, por lo que, si existe la comisión de delitos en Guachochi, el PRI se reserva por lo pronto el derecho de presentar las denuncias respectivas para que se investigue a fondo quién y cómo operó esa recolección de firmas y si hubo intervención de las administraciones municipales de Juárez y de Hidalgo del Parral.



El principio de certeza es uno de los pilares de una elección, de tal manera que, si es violentado, puede invalidarse la postulación de candidaturas por inconsistencias como el apoyo requerido o mediante actos delictuoso o simulados, señaló el dirigente estatal del PRI. 26/03/2018